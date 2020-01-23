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Госдеп США заявил об отсутствии диалога с Ираком по вопросу вывода американских войск

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Госдеп США заявил об отсутствии диалога с Ираком по вопросу вывода американских войскВашингтон, 23 января. США не ведут содержательных переговоров с властями Ирака о выводе войск. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамент США

По данным ведомства, содержательных переговоров между Вашингтоном и Багдадом о выводе войск нет.

Напомним, 3 января США нанесли ракетный удар в районе Багдада, в результате которого был убит командующий иранским спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Убийство Сулеймани послужило причиной обострения ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, 8 января Вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары по двум военным базам США в Ираке. Системы противоракетной обороны США не смогли отразить удар Ирана.

При этом США отказались от ответных действий на ракетный удар Тегерана, продемонстрировав неготовность к масштабному противостоянию с Ираном на Ближнем Востоке.

Кроме того, после убийства Сулеймани парламент Ирака принял резолюцию, которая предполагает вывод войск США. Однако в Пентагоне заявили, что американские войска намерены сохранить свое присутствие в Ираке. Многие эксперты отмечают, что убийство американскими военными генерала Сулеймани, активизировало сценарий «Янки, гоу хоум!» на Ближнем Востоке. Большая часть стран Ближнего Востока требует вывода американских войск из региона.

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