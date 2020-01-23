Песков сообщил, что встреча Путина и Зеленского в Иерусалиме не состоялась

Иерусалим, 23 января. Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не встречались в четверг в Иерусалиме, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря российского лидера, состоялась ли хотя бы короткая встреча глав двух государств в Израиле.

«Нет. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум [памяти жертв Холокоста]», — ответил Песков.

В четверг глава российского государства прибыл в Израиль для участия в форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». В Иерусалиме он также присутствовал на открытии монумента «Свеча памяти», посвященном подвигу жителей и защитников блокадного Ленинграда.

Зеленский отказался участвовать в форуме памяти жертв Холокоста, о чем сообщил в Facebook. Свое решение политик объяснил желанием передать свое место и места украинской делегации людям, пережившим эту трагедию. Глава Украины уточнил, что это обстоятельство не отменяет его участия в остальных предусмотренных в рамках визита мероприятиях.

Отказ президента Украины принять участие во Всемирном форуме, озвученный в день проведения мероприятия, вызвал недоумение у руководства мемориального комплекса «Яд Вашем», где организовали встречу. Оказалось, что все, кто пережил эту страшную трагедию, безусловно, были приглашены, и всем им были заранее отведены места.