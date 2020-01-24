Сирийской армии не потребуется много времени, чтобы освободить Идлиб от джихадистов

Боевики продолжают провоцировать Сирийскую арабскую армию (САА) на ответные силовые действия в Идлибской зоне деэскалации. Как сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС), 22 января до 450 членов незаконных вооруженных формирований атаковали войска Сирии с двух направлений, отвоевав два населенных пункта и напав на город Алеппо, впервые с момента его освобождения в 2016 году.

Подробнее о произволе боевиков в Идлибе и том, какие ответные меры уже предпринял и в дальнейшем должен предпринять официальный Дамаск для освобождения региона от террористов — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Режим прекращения огня и гумкоридоры

Министерство обороны Турции 10 января заявило, что Москва и Анкара договорились ввести режим прекращения боевых действий в провинции Идлиб, начиная с 00.00 12 января. При этом сирийские правительственные войска остановили наступление на боевиков гораздо раньше — 9 января.

В связи с достижением перемирия сирийские военнослужащие организовали три гуманитарных коридора для местных жителей. Гумкоридоры расположились в районе городов Аль-Хубейт на юге Идлиба, Абу-Духур на востоке, и Аль-Хадер на юге провинции Алеппо.

К настоящему времени большая часть территории провинции Идлиб контролируется боевиками. Ранее здесь была создана зона деэскалации, куда переместились террористы, отказавшиеся сдать оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях Сирии. В настоящее время на территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.

Обстрелы мирных жителей и армии

С момента объявления режима тишины, несмотря на условия, боевики неустанно предпринимают попытки наступления на позиции правительственных войск. За 11 дней десятки, а то и сотни террористов учиняли провокации, в которых гибли мирные жители и военные.

Вооруженные группировки, находящиеся на западной и северо-западной окраинах города Алеппо, неоднократно обстреливали ракетами жилые кварталы города и близлежащие населенные пункты. Жертвами атак зачастую становились женщины и дети. Кроме того, нападения вооруженных террористов нанесли повсеместный ущерб частной и государственной собственности.

С момента введения режима прекращения огня обстрелами неоднократно подвергались и три вышеупомянутых гуманитарных коридора в Идлибе. Террористы запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра»1 обстреливали коридоры на юге провинции. Боевики стремятся помешать эвакуации мирных жителей в зоны контроля правительственных сил. Чем больше гражданских будет находиться в зоне боевых действий, тем выгодней будет положение джихадистов, ведь мирное население провинции можно будет использовать как живой щит.

Ответ на атаки террористов

Сирийская Арабская Армия (САА) в ночь на 16 января возобновила военную операцию в провинции Идлиб. Такое решение было принято в ответ на нарушение боевиками договоренностей о перемирии. В первый же день после отражения атаки боевиков незаконных вооруженных формирований, правительственным силам удалось организовать контратаку. В результате наступательных действий при поддержке авиации, силы САА у противника были отбиты два населенных пункта - Абу-Джариф и Хирбет Дауд.

Спустя неделю с момента начала военных наступлений в ответ на бесчинства незаконных вооруженных формирований в провинции Идлиб сирийские правительственные войска смогли нанести ощутимый численный урон. Кроме того, САА смогли в ходе контрактак удалось освободить несколько населенных пунктов от джихадистов.

22 января около 450 боевиков атаковали с двух направлений правительственные войска Сирии. Террористом удалось захватить два населенных пункта Хуайн-эль-Шааф и Самка. Кроме того, они предприняли атаку на Алеппо. Это произошло впервые с момента освобождения города от радикалов в 2016 году.

САА в результате атак боевиков в Идлибской зоне деэскалации с 22 на 23 января потеряли до 40 человек убитыми и 80 ранеными. При наступлении незаконных вооруженных формирований подразделениями сирийской армии уничтожено до 50 боевиков, еще до 90 получили ранения.

Чего ожидать от Дамаска и кто стоит за радикалами

В беседе с ФАН эксперты сошлись во мнении, что ответные меры со стороны правительственных войск не заставят себя ждать. Военный эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявил агентству, что террористы в настоящее время стараются способствовать сокращению сроков мобилизации САА в борьбе с радикальными силами в регионе. Помимо этого, уверен он, существуют и другие осложняющие ситуацию факторы.

«Я думаю, что, в принципе, сейчас идет аккумулирование всех сил и средств для того, чтобы правительственные войска могли решить проблему Идлиба. Но здесь все не так просто. Турция отсюда черпает силы для своих прокси-войск в Ливию. Мы видим, что вооруженные группировки расширяют территорию своего влияния, чтобы способствовать сокращению сроков мобилизации сирийских правительственных войск для боевых действий против боевиков в Идлибе», — считает Кошкин.

Эксперт подчеркнул, что большинство из сражающихся в Идлибе против САА боевиков вовсе нелегко принудить к миру. К тому же, не все они берутся за оружие добровольно.

«Террористов к миру принуждать очень сложно, потому что те, которые находятся сейчас в Идлибе, им терять нечего. Среди них есть те, кто воюет по принуждению, и они готовы сложить оружие, но возможности такой не предоставляется. К великому сожалению, зачинщики и те, кто находится в ядре террористических группировок, не будут складывать оружие. Те, кто по принуждению рекрутирован из местного населения, с ними можно и нужно работать. Они, при первой возможности готовы сложить оружие», — добавил Кошкин.

Однако, напомнил военный эксперт, в настоящее время в Идлибе сосредоточены и формирования крайне радикальных и опасных джихадистов, прошедших через этакую школу выживания в ходе внутренних стычек.

«При этом надо понимать, что в Идлибе сконцентрировались и те головорезы, которых выбивали из Восточной Гутты, из Алеппо, они все концентрировались в Идлибе. Там они прошли высочайшую школу выживания, внутренних разборок. Там находится очень серьезное горнило выживания. Они сформировались в борьбе за жизнь в таких жесточайших условиях нахождения всех с оружием, агрессивно настроенных, готовых в любой момент войти в огневое соприкосновение на улицах», — напомнил политолог.

Заместитель директора института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в беседе с ФАН подчеркнул, что локальные потери правительственной армии не является показателем ее небоеспособности. Сирийская армия за последние месяцы и годы продемонстрировала высокий уровень боеспособности, заметил он.

«Не случайно большая часть территории очищена от боевиков. Тем более, у сирийской армии есть такой союзник как Россия. Абсолютно уверен, что в самое ближайшее время эта неудача будет возмещена успехами сирийской армии и боевики будут разбиты», — сообщил политолог.

В прошлом сирийская армия уже несла потери, которые были куда внушительнее. Эксперт напомнил о потере Пальмиры, которую в итоге сирийской армии при поддержке ВКС РФ удалось очистить от террористов.

«Хочу обратить внимание, что это ведь не первый случай. В прошлом были даже достаточно серьезные потери. Например, в свое время повторно была потеряна Пальмира. Это был достаточно болезненный удар. Спустя некоторое время сирийская армия освободила эту территорию. Так же будет и с данными населенными пунктами. Не потребуется значительного времени для того, чтобы разгромить боевиков в этом месте», — заметил спикер.

При этом политолог призвал не забывать, кто стоит за нынешним обострением ситуации в Идлибской зоне деэскалации. Запад, уверен Шаповалов, изрядно помогает радикалам в противостоянии сирийской правительственной армии и в ее лице официальному Дамаску.

«Что касается ситуации в районе Идлиба, и в целом в Сирии, то необходимо подчеркнуть, что основная причина, по которой еще некоторые территории находятся под контролем боевиков, — это, конечно, политика США и других западных стран, в некоторых случаях прямо спонсирующих отряды боевиков, в других случаях, оказывающих максимальное влияние и давление на Сирию и Россию. Фактически развязана гибридная война против Сирии. Вместо того, чтобы оказывать помощь в восстановлении сирийской экономики, западные страны и Соединенные Штаты оказывают максимальное давление на Сирию. Поэтому помощь Запада боевикам мешает быстро завершить процесс освобождения сирийской территории», — подытожил политолог.

1 Организация запрещена на территории РФ.