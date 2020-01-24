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Сирийской армии не потребуется много времени, чтобы освободить Идлиб от джихадистов

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Сирийской армии не потребуется много времени, чтобы освободить Идлиб от джихадистов

Боевики продолжают провоцировать Сирийскую арабскую армию (САА) на ответные силовые действия в Идлибской зоне деэскалации. Как сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС), 22 января до 450 членов незаконных вооруженных формирований атаковали войска Сирии с двух направлений, отвоевав два населенных пункта и напав на город Алеппо, впервые с момента его освобождения в 2016 году.

Подробнее о произволе боевиков в Идлибе и том, какие ответные меры уже предпринял и в дальнейшем должен предпринять официальный Дамаск для освобождения региона от террористов — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Сирийской армии не потребуется много времени, чтобы освободить Идлиб от джихадистов

Режим прекращения огня и гумкоридоры

Министерство обороны Турции 10 января заявило, что Москва и Анкара договорились ввести режим прекращения боевых действий в провинции Идлиб, начиная с 00.00 12 января. При этом сирийские правительственные войска остановили наступление на боевиков гораздо раньше — 9 января.

В связи с достижением перемирия сирийские военнослужащие организовали три гуманитарных коридора для местных жителей. Гумкоридоры расположились в районе городов Аль-Хубейт на юге Идлиба, Абу-Духур на востоке, и Аль-Хадер на юге провинции Алеппо.

К настоящему времени большая часть территории провинции Идлиб контролируется боевиками. Ранее здесь была создана зона деэскалации, куда переместились террористы, отказавшиеся сдать оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях Сирии. В настоящее время на территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.

Сирийской армии не потребуется много времени, чтобы освободить Идлиб от джихадистов

Обстрелы мирных жителей и армии

С момента объявления режима тишины, несмотря на условия, боевики неустанно предпринимают попытки наступления на позиции правительственных войск. За 11 дней десятки, а то и сотни террористов учиняли провокации, в которых гибли мирные жители и военные.

Вооруженные группировки, находящиеся на западной и северо-западной окраинах города Алеппо, неоднократно обстреливали ракетами жилые кварталы города и близлежащие населенные пункты. Жертвами атак зачастую становились женщины и дети. Кроме того, нападения вооруженных террористов нанесли повсеместный ущерб частной и государственной собственности.

С момента введения режима прекращения огня обстрелами неоднократно подвергались и три вышеупомянутых гуманитарных коридора в Идлибе. Террористы запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра»1 обстреливали коридоры на юге провинции. Боевики стремятся помешать эвакуации мирных жителей в зоны контроля правительственных сил. Чем больше гражданских будет находиться в зоне боевых действий, тем выгодней будет положение джихадистов, ведь мирное население провинции можно будет использовать как живой щит.

Сирийской армии не потребуется много времени, чтобы освободить Идлиб от джихадистов

Ответ на атаки террористов

Сирийская Арабская Армия (САА) в ночь на 16 января возобновила военную операцию в провинции Идлиб. Такое решение было принято в ответ на нарушение боевиками договоренностей о перемирии. В первый же день после отражения атаки боевиков незаконных вооруженных формирований, правительственным силам удалось организовать контратаку. В результате наступательных действий при поддержке авиации, силы САА у противника были отбиты два населенных пункта - Абу-Джариф и Хирбет Дауд.

Спустя неделю с момента начала военных наступлений в ответ на бесчинства незаконных вооруженных формирований в провинции Идлиб сирийские правительственные войска смогли нанести ощутимый численный урон. Кроме того, САА смогли в ходе контрактак удалось освободить несколько населенных пунктов от джихадистов.

22 января около 450 боевиков атаковали с двух направлений правительственные войска Сирии. Террористом удалось захватить два населенных пункта Хуайн-эль-Шааф и Самка. Кроме того, они предприняли атаку на Алеппо. Это произошло впервые с момента освобождения города от радикалов в 2016 году.

САА в результате атак боевиков в Идлибской зоне деэскалации с 22 на 23 января потеряли до 40 человек убитыми и 80 ранеными. При наступлении незаконных вооруженных формирований подразделениями сирийской армии уничтожено до 50 боевиков, еще до 90 получили ранения.

Сирийской армии не потребуется много времени, чтобы освободить Идлиб от джихадистов

Чего ожидать от Дамаска и кто стоит за радикалами

В беседе с ФАН эксперты сошлись во мнении, что ответные меры со стороны правительственных войск не заставят себя ждать. Военный эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявил агентству, что террористы в настоящее время стараются способствовать сокращению сроков мобилизации САА в борьбе с радикальными силами в регионе. Помимо этого, уверен он, существуют и другие осложняющие ситуацию факторы.

«Я думаю, что, в принципе, сейчас идет аккумулирование всех сил и средств для того, чтобы правительственные войска могли решить проблему Идлиба. Но здесь все не так просто. Турция отсюда черпает силы для своих прокси-войск в Ливию. Мы видим, что вооруженные группировки расширяют территорию своего влияния, чтобы способствовать сокращению сроков мобилизации сирийских правительственных войск для боевых действий против боевиков в Идлибе», — считает Кошкин.

Эксперт подчеркнул, что большинство из сражающихся в Идлибе против САА боевиков вовсе нелегко принудить к миру. К тому же, не все они берутся за оружие добровольно.

Сирийской армии не потребуется много времени, чтобы освободить Идлиб от джихадистов

«Террористов к миру принуждать очень сложно, потому что те, которые находятся сейчас в Идлибе, им терять нечего. Среди них есть те, кто воюет по принуждению, и они готовы сложить оружие, но возможности такой не предоставляется. К великому сожалению, зачинщики и те, кто находится в ядре террористических группировок, не будут складывать оружие. Те, кто по принуждению рекрутирован из местного населения, с ними можно и нужно работать. Они, при первой возможности готовы сложить оружие», — добавил Кошкин.

Однако, напомнил военный эксперт, в настоящее время в Идлибе сосредоточены и формирования крайне радикальных и опасных джихадистов, прошедших через этакую школу выживания в ходе внутренних стычек.

«При этом надо понимать, что в Идлибе сконцентрировались и те головорезы, которых выбивали из Восточной Гутты, из Алеппо, они все концентрировались в Идлибе. Там они прошли высочайшую школу выживания, внутренних разборок. Там находится очень серьезное горнило выживания. Они сформировались в борьбе за жизнь в таких жесточайших условиях нахождения всех с оружием, агрессивно настроенных, готовых в любой момент войти в огневое соприкосновение на улицах», — напомнил политолог.

Сирийской армии не потребуется много времени, чтобы освободить Идлиб от джихадистов

Заместитель директора института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в беседе с ФАН подчеркнул, что локальные потери правительственной армии не является показателем ее небоеспособности. Сирийская армия за последние месяцы и годы продемонстрировала высокий уровень боеспособности, заметил он.

«Не случайно большая часть территории очищена от боевиков. Тем более, у сирийской армии есть такой союзник как Россия. Абсолютно уверен, что в самое ближайшее время эта неудача будет возмещена успехами сирийской армии и боевики будут разбиты», — сообщил политолог.

В прошлом сирийская армия уже несла потери, которые были куда внушительнее. Эксперт напомнил о потере Пальмиры, которую в итоге сирийской армии при поддержке ВКС РФ удалось очистить от террористов.

«Хочу обратить внимание, что это ведь не первый случай. В прошлом были даже достаточно серьезные потери. Например, в свое время повторно была потеряна Пальмира. Это был достаточно болезненный удар. Спустя некоторое время сирийская армия освободила эту территорию. Так же будет и с данными населенными пунктами. Не потребуется значительного времени для того, чтобы разгромить боевиков в этом месте», — заметил спикер.

Сирийской армии не потребуется много времени, чтобы освободить Идлиб от джихадистов

При этом политолог призвал не забывать, кто стоит за нынешним обострением ситуации в Идлибской зоне деэскалации. Запад, уверен Шаповалов, изрядно помогает радикалам в противостоянии сирийской правительственной армии и в ее лице официальному Дамаску.

«Что касается ситуации в районе Идлиба, и в целом в Сирии, то необходимо подчеркнуть, что основная причина, по которой еще некоторые территории находятся под контролем боевиков, — это, конечно, политика США и других западных стран, в некоторых случаях прямо спонсирующих отряды боевиков, в других случаях, оказывающих максимальное влияние и давление на Сирию и Россию. Фактически развязана гибридная война против Сирии. Вместо того, чтобы оказывать помощь в восстановлении сирийской экономики, западные страны и Соединенные Штаты оказывают максимальное давление на Сирию. Поэтому помощь Запада боевикам мешает быстро завершить процесс освобождения сирийской территории», — подытожил политолог.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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