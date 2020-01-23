В Общественной палате обсудили, как привлечь россиян к голосованию по конституции

Очередное заседание рабочей группы по предложению поправок в Конституцию России состоялось 23 января в Общественной палате РФ. Мероприятие, в основном посвященное процедурным, техническим и организационным вопросам, связанным с предстоящим всенародным голосованием по внесению поправок, посетил корреспондент Федерального агентства новостей.

Голосование по поправкам: народ решает

Заседание вел сопредседатель рабочей группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Открывая мероприятие, он напомнил, что сегодня Дума в первом чтении проголосовала за внесение поправок в Конституцию РФ.

Другой сопредседатель — глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников — уточнил, что второе чтение, дату которого озвучил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, состоится 11 февраля этого года.

Клишас передал слово главе ЦИК России Элле Памфиловой, выразив ей благодарность за согласие принять участие в обсуждении. Сопредседатель высоко оценил ее опыт работы с избирательной системой. В своем выступлении Памфилова рассказала о подготовке ЦИК РФ к проведению всенародного голосования по внесению поправок в конституцию.

«Я дала поручение нашим специалистам, чтобы, обобщая поступающие предложения, сделать документ, который бы позволил провести эксклюзивное всенародное голосование. Это будет уникальная разовая акция — невероятно важный процесс. Некоторые спекулируют на этой теме: а почему не референдум? Да нет оснований для референдума! Голосование по поправкам — живая, добрая воля президента, чтобы опираться на мнение народа при принятии решений», — рассказала она.

По ее словам, необходимо взять традиционные процедуры, к которым привыкли наши граждане на разного рода выборах.

«Планируется убрать из процедуры все, что в данном случае не требуется. Этот механизм будет прост, понятен, доступен и прозрачен, чтобы не было никаких сомнений в том, что результаты отражают достоверную картину. Это прежде всего тайное голосование и доступное волеизъявление», — подчеркнула глава ЦИК РФ.

По словам Памфиловой, на выборах должно быть организовано общественное наблюдение.

«Наблюдатели должны отражать гражданское общество. Не партийное, потому что данное голосование не затрагивает интересы партий, как это бывает на выборах. Я бы хотела, чтобы организацией наблюдения занималась федеральная и региональная общественные палаты. Хотя это не значит, что партии и так далее не могут направлять своих наблюдателей на голосование. Мы заинтересованы, чтобы было максимальное число наблюдателей, и готовы содействовать их обучению. Их подтверждение достоверности выборов для нас — вопрос репутационный. Это важно для всей страны», — уверена она.

Памфилова также рассказала, что во время голосования будет работать единый информационный центр.

«Мы будем оказывать любую поддержку — психологическую, информационную и так далее — любому, кто будет в этом нуждаться», — заверила она.

Глава ЦИК затронула тему обязательного видеонаблюдения на выборах.

«Это пока очень дорогая и технологически сложная процедура, но если на региональном уровне решат обеспечить — мы не будем возражать. Но в будущем будет тотальная цифровизация, на основе которой будет видеонаблюдение. Пока рано об этом говорить», — выразила она мнение.

По мнению Памфиловой, у людей должна быть свобода волеизъявления.

«Думать над выбором должно быть трудно. А голосовать — легко. Мы сторонники современных технологий и цифровизации», — заявила она.

Депутат Государственной думы Алексей Нилов, также входящий в рабочую группу, в свою очередь рассказал о возможности перенести единый день голосования на весну, причем на рабочий день, в то время как еще с советских времен голосование всегда проходит в воскресенье.

«Главный вопрос — как нам вызвать интерес к голосованию. Мы предлагали перенести единый день голосования на будний день. Эта практика есть во многих странах, чтобы не забирать у граждан выходной. Это должно быть удобное и безопасное голосование, чтобы человеку не надо было далеко идти. Есть опыт других стран! Это может быть печать в паспорте или пропадающая через несколько дней голограмма, которая позволит избежать повторного голосования. Также надо будет усилить соцрекламу голосования, в том числе на федеральных каналах. Нужно разъяснить, почему гражданину важно придти и проголосовать», — считает Нилов.

По его мнению, актуален вопрос о голосовании за рубежом.

«Нужно сделать все, чтобы избежать злоупотреблений — с одной стороны, и надуманной критики — с другой», — уверен он.

Комментируя данное предложение, Памфилова отметила, что она не против идеи переноса единого дня голосования на апрель, которую давно продвигает ЛДПР.

«Я также не против, в том числе переноса дня голосования на рабочий день. У этого есть свои плюсы», — заметила она.

По словам Памфиловой, ЦИК не намерен заниматься пропагандой.

«Мы не даем оценку качеству и сути поправок. Это дело экспертов и широких слоев населения. Задача ЦИК — организовать процедуру в соответствии с эксклюзивным законом, который будет принят так, чтобы она была доступна, прозрачна и обеспечивала тайну голосования. Другая задача, наша и наших коллег в регионах, — информационная. Где, когда будет проходить голосование, какие возможности есть — вот задача ЦИК, и мы тут должны отработать по полной программе. У нас в этом есть большой опыт, и мы отработаем его в полной мере» — сообщила Памфилова, отметив, что смысла устанавливать порог явки нет.

Нилов в свою очередь предложил не ограничиваться одним днем голосования, а, возможно, проводить его два-три дня.

«Не нужно бояться создать нестандартный прецедент. Это привлечет людей!» — убежден он.

Закончилась открытая часть заседания бурной дискуссией, которую инициировал член группы, председатель общероссийского союза «Федерация независимых профсоюзов России» Михаил Шмаков.

«Мне не понятно, как и людям, которые обращаются ко мне. Когда будет это голосование? У нас должно быть единое понимание, чтобы потом объяснять людям. Госдума РФ примет в трех чтениях. А голосование будет до подписи президента или после?» — спросил он, обращаясь к Клишасу.

Отвечая на вопрос коллеги, Клишас объяснил ему и собравшимся, что Дума проголосует в трех чтениях, потом — Совфед, потом — парламенты субъектов РФ.

«Потом подписывает президент, потом будет голосование, а потом — поправки в конституцию вступят или не вступят в действие», — сообщил он.

Памфилова, комментируя вспыхнувший спор, уточнила, что в любом случае для президента это голосование очень важно, и он решит, каким образом и когда подписывать.

Культура и история: конституционная ценность

По завершении открытой части заседания участники группы приступили к обсуждению вопросов, не ставших достоянием прессы. Однако после дискуссии некоторые ее участники вышли к представителям СМИ и приоткрыли завесу тайны.

Сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева заявила о необходимости закрепления в конституции ценности исторической памяти.

«Мне кажется, что когда говорят о фальсификации истории, то нужно сохранить нашу историческую память и превратить противодействие этой фальсификации в конституционную ценность. Для этого есть прекрасное место — это преамбула российской конституции», — уверена она.

Другие представители рабочей группы — актер театра и кино Владимир Машков и директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова — рассказали о предложении, выдвинутом актером Александром Калягиным, директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским и пианистом Денисом Мацуевым, которые высказали идею закрепить в Конституции РФ ценность культуры.

«Вы понимаете, слово «культура» пропитывает непосредственно все наше заседание. Культура — это основа нашей жизни. Сегодня Калягин, Пиотровский и Мацуев предложили дополнение к 70-й статье, где говорится о флаге и о столице нашей родины. Поправка состоит в том, что культура является уникальным наследием нашего народа, и она поддерживается и охраняется государством. Мне кажется, это очень важно и вообще для развития русского нашего полиэтничного общества», — сказал Машков.

Трегулова в свою очередь зачитала текст предполагаемой поправки.

«Культура России является уникальным наследием нашего многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством». Мы, конечно, еще будем отрабатывать со специалистами по конституционному праву», — сообщила директор «Третьяковки».

Обсуждение дальнейших поправок и сроков проведения всенародного голосования по конституции продолжается. И по-прежнему многие вопросы остаются открытыми. Так, пока не определен конкретный день голосования, а также отдельные оргвопросы. Члены рабочей группы вносят предложения, и, скорее всего, нас ждет еще немало неожиданностей.

Только одно является незыблемым. Это статьи 1, 2 и 9 Конституции РФ. Все остальное — под вопросом. Похоже, нас ждет полный перезапуск российской политической системы в том виде, в каком мы привыкли ее понимать и воспринимать.