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Украинцы заставили британцев удалить трезубец из пособия по экстремизму

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Украинцы заставили британцев удалить трезубец из пособия по экстремизму

Лондон, 23 января. Британская полиция убрала трезубец, изображенный на гербе Украины, из пособия экстремистских символов, об этом сообщило украинское посольство в Лондоне.

«В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов британская полиция приняла решение удалить государственный герб Украины из антитеррористического пособия», — говорится в сообщении украинского диппредставительства в Twitter.

Контртеррористическое подразделение полиции Великобритании, комментируя попадание украинского трезубца в «Руководство по противодействию экстремизму», сообщило, что поддерживает тесные связи с украинскими коллегами и не хотело нанести оскорбление.

Украинцы заставили британцев удалить трезубец из пособия по экстремизму. После встречи британских дипломатов с представителями украинского посольства в методичку были внесены изменения ― из него убрали трезубец.

В британской полиции пояснили, что украинский герб попал в пособие из-за того, что некоторые правые группы могут присваивать себе национальные символы как свои собственные, пишет «Взгляд.ру».

В разработавшем пособие британском Совете начальников национальной полиции (NPCC) сообщили, что цель документа заключается в информировании. Пособие должно помогать британским правоохранителям «распознавать и понимать знаки и символы, с которыми они могут столкнуться по время своей ежедневной работы».

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