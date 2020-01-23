Елизавета II подписала билль об условиях Brexit

Лондон, 23 января. Британская королева Елизавета II подписала билль об условиях выхода страны из Европейского союза, подготовленный правительством Бориса Джонсона. Документ таким образом стал законом.

В среду вечером законопроект утвердила палата лордов. Ему предстоит получить подписи глав Европейского совета и Еврокомиссии. Ожидается, что голосование в европейском парламенте пройдет 29 января. После стороны обменяются ратификационными документами.

Согласно планам, Британия покинет ЕС в 23.00 31 января по местному времени (02.00 по московскому 1 февраля). До конца года никаких существенных изменений ожидать не стоит, поскольку будет действовать переходный период. Стороны будут договариваться о дальнейшем взаимодействии.

Это будет уже третья попытка Лондона, поскольку изначально выход Соединенного Королевства из Евросоюза намечен был на 29 марта 2019 года, а затем на 31 октября.

Бывший глава Европейского совета Дональд Туск ранее назвал Brexit одной из величайших ошибок в истории Евросоюза.

Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой Brexit напомнил шутки о коммунизме, который «строили», обещая, что будущие поколения уж точно будут при нем жить. Британцы приняли решение о выходе из Евросоюза еще летом 2016 года, однако процесс затянулся на годы.