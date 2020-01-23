Путин прибыл в Палестину для переговоров с Аббасом

Вифлеем, 23 января. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Палестину для переговоров с главой палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.

Первоначально российский лидер планировал задержаться в Палестине на два дня, однако из-за формирования нового правительства РФ был вынужден сократить свой визит.

Ожидается, что центральной темой переговоров станет развитие двустороннего сотрудничества, урегулирование арабо-израильского конфликта и обсуждение ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке.

Напомним, что в четверг Путин прибыл в Израиль с рабочим визитом, который приурочен к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста. Глава государства встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлином, премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также с Яффой Иссахар — матерью осужденной в России израильтянки.

Кроме того, Путин принял участие в форуме «Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом» и открыл памятник защитникам и жителям блокадного Ленинграда, который был установлен в Иерусалиме.