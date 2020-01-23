Соколов назвал заявление США о потерях в Ираке попыткой оправдать агрессию против Ирана

Москва, 23 января. США раскрыли данные о госпитализации военнослужащих США после иранских ракетных ударов по американским базам в Ираке. Политолог Константин Соколов рассказал, почему Вашингтон решил обнародовать информацию о своих потерях на Ближнем Востоке.

Отношения США и Ирана обострились после того, как США убили иранского генерала в Ираке. Командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада. Авиаудар по автоколонне, в которой двигалась машина высокопоставленного военного, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа.

Гибель генерала не могла не вызвать реакцию Ирана, который в ответ нанес удар по американским военным базам в Ираке в рамках операции под названием «Мученик Сулеймани». В Тегеране сообщили, что в результате удара иранских ракет по американским базам погибли десятки человек, однако Вашингтон заверил, что погибших и пострадавших нет.

Однако теперь в СМИ просочилась информация о том, что в результате иранского удара пострадали военные США. Об этом сообщило американское новостное агентство CNN.

Член-корреспондент РАЕН, эксперт по геополитике Константин Соколов считает, что информация о потерях в Ираке окажет негативное влияние на репутацию Дональда Трампа, но с помощью нее Вашингтон сможет оправдывать агрессивную политику в отношении Ирана.

«С одной стороны, это бьет по его (Дональда Трампа – Прим. ред.) репутации, но с другой стороны, это аргумент для того чтобы оправдать антииранскую политику США. Сейчас, когда принимаются определенные санкции против Ирана, усиливается давление на него, эта информация является аргументом. Тут надо рассматривать и оборотную сторону медали», ― заявил эксперт в комментарии изданию «Слово и дело».

По словам Соколова, Вашингтон дал понять, что не собирается покидать Ближний Восток, даже несмотря на требования парламента Ирака. Однако образ силы, с которой никто ничего не может сделать, был разрушен иранскими ракетами. Теперь Трампу необходимо превратить всплывшие сведения о потерях от иранского удара в повод остаться.

Политолог считает, что Трампу следует помнить о приближающихся выборах и подумать о том, как потери в Ираке повлияют на его рейтинг. При этом Соколов отметил, что для американского избирателя гораздо важнее успехи Трампа в экономической сфере, нежели потеря определенного количества солдат в Ираке.

«Самое важное для избрания Трампа — это состояние американской экономики. Мы знаем, что оно при Трампе улучшилось, поэтому ситуация с потерей нескольких человек в Ираке, по сравнению с этим, информация не того уровня важности», — подытожил эксперт.

Присутствие США на Ближнем Востоке давно вызывало негативную реакцию во многих странах региона: США намеренно дестабилизируют ситуацию ради кражи ресурсов. Однако последние события вызвали новую волну недовольства политикой США в регионе, теперь сценарий «Янки, гоу хоум» неизбежен.