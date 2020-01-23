Израильский телеканал назвал провалом участие Зеленского в экономическом форуме в Давосе

Москва, 23 января. Израильский телеканал Arutz 7 назвал участие президента Украины Владимира Зеленского в экономическом форуме в Давосе провалом, а его заявления — абсурдными.

СМИ указало, что выступление украинского лидера проходило практически перед пустым залом, в котором присутствовали лишь несколько десятков человек. В качестве примера противоположного, успешного выступления телеканал привел доклад премьер-министра Пакистана Имрана Хана, собравшего аншлаг.

«Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет ничего как политик и является крайне ограниченным человеком», — сообщили о фиаско Зеленского в Израиле.

В самом выступлении журналисты нашли ряд абсурдных заявлений. В частности, они выразили недоумение в связи с тем, что глава государства попросил Евросоюз принять в состав Украину вместо покидающей его Великобритании.

Также на телеканале обратили внимание на слова Зеленского о том, что из-за напряженной работы ему не хватает времени для общения с семьей. Эту жалобу в СМИ сочли противоречивой, поскольку она прозвучала на фоне недавнего скандала с отдыхом главы Украины в Омане.

Ранее об отсутствии интереса к Зеленскому и остальным украинским делегатам на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Швейцарии заявил руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. Он вспомнил, как кто-то из журналистов написал, что из «Слуги народа» в Давос едет «детский сад», и согласился с этим утверждением, отметив, что серьезным гостям мероприятия не о чем разговаривать с представителями Украины.