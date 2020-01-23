Машков рассказал о предложении закрепить в Конституции РФ положение о ценности культуры

Москва, 23 января. Представители рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РФ предложили официально закрепить в основном законе страны положение о ценности культуры. Об этом в четверг рассказал член рабочей группы — актер Владимир Машков по итогам первого заседания, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, авторами инициативы оказались актер Александр Калягин, пианист Денис Мацуев и директор музея «Эрмитаж» Михаил Пиотровский.

«Вы понимаете, слово «культура» пропитывает непосредственно все наше заседание. Культура — это основа нашей жизни. Поправка состоит в том, что культура является уникальным наследием нашего народа, и она поддерживается и охраняется государством», — отметил Машков, отвечая на вопросы журналистов.

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова зачитала текст предлагаемой поправки: «Культура России является уникальным наследием нашего многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством». Трегулова подчеркнула, что это предварительный вариант формулировки. Перед тем, как вносить поправку, ее должны проверить специалисты по конституционному праву.

Напомним, что на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, анонсировал масштабные социальные и административные реформы, которые требуют изменения конституции. Для внесения поправок в основной закон страны была создана специальная рабочая группа, куда вошли политики, общественники, специалисты и деятели культуры.