Украинский политик рассказал, как Сорос оплатил госпереворот и сокрытие убийств на Майдане

В расследовании преступлений, совершенных во время беспорядков в Киеве, которые еще называют «Революцией Достоинства», до сих пор много невыясненного. Единственное, что не вызывает сомнений — иностранное вмешательство в организацию украинского Майдана, начиная с легендарных «печенюшек» госсекретаря США Виктории Нуланд. Стало известно, что Фонд Джорджа Сороса «Возрождение» делал выплаты следователям и прокурорам, причастным к расследованию дел об убийствах на Майдане. Украинский политик, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в интервью Федеральному агентству новостей прояснил некоторые детали преступлений украинской власти.

Известный украинский юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале написал о вмешательстве иностранного Фонда «Возрождение» в сокрытие киевских преступлений. Об этом адвокат узнал на экономическом форуме в Давосе.

«Попытка обвинить прежнюю власть в том, что она отдала приказ на расстрел Майдана, а «Беркут» и сотрудники полиции выполнили этот приказ, безосновательна. Если бы такой приказ поступил, то не стреляли бы они просто в тех, кто собрался на Майдане. Стреляли бы сразу по сцене. Выступает, например, Яценюк с репликой «Куля в лоб, так куля в лоб», а она раз, и прилетела. Сцена была прекрасно озвучена, понятно было, кто там выступает, хорошо освещена. Но на сцене эти негодяи почему-то совсем не боялись снайперов. Потому что стреляли свои, им нужны были жертвы», — вспоминает Олейник.

Юристы считают, что после ухода близкого к Фонду Сороса прокурора Руслана Рябошапки должны вскрыться все причастные к незаконному финансированию, а также должны детализироваться конкретные цели и задачи, поставленные перед следствием иностранными кураторами.

«Когда мы получили уже журналистские показания свидетелей, например, снайперов грузинов. Они уже дали показания прокуратуре Белоруссии. Почему ими украинская прокуратура не интересуется? Я когда-то служил в прокуратуре, был председателем суда, и как только я слышал, что хоть кто-то имеет какое-то отношение к делу, немедленно допрашивали. Оценка — это уже другое, немедленно надо было допрашивать. А Киев не желает», — пояснил политик.

Иностранные агенты щедро проплачивали мифологизацию преступников Майдана, ставя перед представителями украинской судебной власти совершенно четкие технические задания за деньги.

«Или вот дал показание свидетель, который указывает на отца и сына Парасюков, что они стреляли. Никто их не допрашивает. И так далее. То есть стрельба на Майдане была частью акции — сделали это для того, чтобы пролилась кровь для провокации государственного переворота. Знали об этом в посольстве? Да. Знали спецслужбы? Да. Сорос в целом финансировал? Да. А сегодня Сорос финансирует и следователей, и прокуроров, и адвокатов, и, вероятно, семьи потерпевших, которые настаивают на расследовании, но результатов нет. А это называется формой бездействия с целью сокрытия истинных убийц. И когда они пытаются за все эти 6 лет привлечь нескольких сотрудников «Беркута», доказательств не находят их причастности. Они их поэтому и обменяли», — продолжает собеседник ФАН.

Олейник также проясняет происхождение видеокадров, на которых находятся явно сотрудники правоохранительных органов. В интерпретации украинского проплаченного следствия это и были настоящие убийцы митингующих — якобы те силовики, которые получили приказ убивать протестующих от экс-президента Украины Виктора Януковича. На самом деле, поясняет политик, это действительно были группы тогдашних силовиков, но перед ними была поставлена задача не в народ стрелять, а задержать снайперов, которые и стреляли по людям. Правоохранители искали тех, кто стрелял в толпу: Парасюка и «других негодяев», как объяснил Олейник.

«Теперь уже мы видим, что здесь есть коррупционная составляющая, потому что по украинскому законодательству запрещено, чтобы работники следствия и прокуратуры получали деньги откуда-то извне. Только один источник может быть: зарплата или бюджет, все. Теперь понятно, почему так долго длилось следствие, почему Горбатюк рассказывал всем сказки, почему были уничтожены доказательства, почему вырубили деревья. Деревья, в которые вошли пули, могли указать направление стрельбы. Явно эти стрелки стреляли в спину. Американцы и Сорос знали, кто это совершил», — уверен украинский политик.

После того, как хакеры выложили в интернет сотни файлов Фонда «Возрождение», касающихся деятельности зарубежного мецената на Украине в 2014-2016 годах, выяснилось, что целый ряд документов свидетельствует об активном влиянии иностранного Фонда на внутренние процессы в жизни официального Киева. Одним из самых любопытных файлов в «ДжорджСоросЛикс» является документ «Краткосрочная и долгосрочная перспектива комплексной стратегии новой Украины», подготовленный лично Джорджем Соросом 12 марта 2015 года и носящий пометку «конфиденциальный».

«Почему сегодня не допрошены тот же Пашинский, Парубий, Турчинов и так далее? Шла имитация следствия, и за это платили иностранцы. Бывает так в жизни, когда убийца готов платить деньги, чтобы его не искали. Мы это сейчас наблюдаем в Киеве. И поэтому понятно, что такое «Небесная сотня», искусственно созданная, понимаем, почему пытаются привлечь невиновных и почему идет сокрытие от следствия, от правосудия истинно виновных лиц. И Фонд Сороса «Возрождение», условно говоря, выступает соучастником этого преступления», — заключил Олейник.

Напомним, в конце 2013-го и начале 2014 года на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве проходили массовые антиправительственные выступления. Погибли более 100 человек, объявленные героями так называемой «Небесной сотни». Новые украинские власти считают виновными в гибели «героев» экс-президента Украины Виктора Януковича и силовиков. При этом доказательств их причастности к убийствам митингующих до сих пор нет.