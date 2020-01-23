Новый год по древнему китайскому календарю наступает в ночь на 25 января. Как встречают это праздник в самом Китае, и что нужно делать тем, кто хочет соблюсти китайские традиции, чтобы приманить удачу, читайте в материалах Федерального агентства новостей. Отметим, все советы, которые давали знатоки в преддверии наступления Нового 2020 года по григорианскому календарю, пригодятся тем, кто захочет отметить праздник еще раз — по-китайски.

Что надеть на китайский Новый год

Знак наступающего года — Белая металлическая крыса. Поэтому в праздничной одежде самые предпочтительные цвета — белый и все металлические оттенки, а также традиционный для Китая красный. Актуальны любые металлические украшения, особенно из серебра.

Что поставить на стол, как отметить

На столе приветствуется максимальное изобилие, в том числе традиционные блюда китайской кухни. А вот алкоголь предпочтительнее легкий. Также необходимо соблюдать осторожность при запуске фейерверков, которые, по китайским поверьям, своим грохотом и огнями отгоняют злых духов.

Астрологический прогноз для всех знаков китайского гороскопа

2020 год наиболее предпочтителен для людей, рожденных под знаком Крысы, особенно для тех, кто родился в 1960-м. Дело в том, что полное совпадение животного, его цвета и стихии в китайской системе символов происходит раз в 60 лет.

Бык — следующий знак китайского гороскопа — очень дружен с Крысой. Поэтому 2020 год для людей, рожденных под знаком Быка, будет спокойным и благоприятным для различных начинаний.

Хорошие перспективы и у Тигра, особенно с точки зрения финансовой стабильности.

В вот Кролику стоит повнимательнее отнестись к своему здоровью, также знатоки китайских премудростей советуют людям, рожденным под этим знаком, быть осмотрительными при завязывании новых контактов и не откровенничать в социальных сетях.

Для людей, рожденных в год Дракона, год Крысы пройдет как по маслу и даже в немного расслабленном формате — со спокойной работой и неторопливым отдыхом.

Хотя Змея и Крыса — природные враги, но для людей, рожденных в «змеиный» год, 2020-й будет удачным, особенно в том, что касается здоровья.

Некоторые трения, которые есть у Крысы с Лошадью, сгладит, как ни странно, то, что наступивший год — високосный. Знатоки «китайской грамоты» советуют рожденным в год Лошади избегать конфликтов, и тогда год Крысы для них сложится отлично.

От рожденных под знаком Овцы год Крысы потребует активности и креатива. Но в конечном итоге все сложится отлично, особенно, если соблюдать осторожность в финансовых делах и не откровенничать с теми, кто этого не заслуживает.

Обезьяне год Крысы сулит радостные изменения на личном фронте, ради которых этому знаку стоит повнимательнее присмотреться к своему окружению. Не исключено, что счастье совсем рядом.

Для людей, рожденных под знаком Петуха, 2020 год может выдаться непростым, но в конечном итоге результаты превзойдут все ожидания. Главное — следить за своим здоровьем и при принятии решений прислушиваться к голосу разума.

Для рожденных в год Собаки 2020-й — благоприятный и легкий. Смело начинайте новые проекты, ищите перспективную работу, создавайте семейные союзы, и удача вас не покинет.

Героиня прошлого года — Свинья — будет и дальше пожинать плоды своих достижений, поэтому у рожденных под этим знаком будет все, что нужно — любовь, удача, здоровье, финансовое благополучие.

Гороскоп на Новый год Крысы для всех знаков зодиака

Для Овнов год Крысы будет сбалансированным и спокойным. Тельцы обретут уверенность в себе и продемонстрируют серьезный подход к любому начинанию. Для Овнов год Крысы будет особенно удачным в финансовом плане. Людей, рожденных под знаком Близнецов, ждут серьезные перемены, которые окажутся чрезвычайно благоприятными. Романтичному и порывистому Раку год Крысы также сулит счастливые перемены, в том числе в личной жизни. Царь зверей Лев подтвердит свой царский статус, в этом ему поможет богатырское здоровье. Практичные Девы могут позволить себе серьезные авантюры, поскольку легко найдут общий язык с хозяйкой года Крысой. Весы получат в подарок от Крысы спокойный и легкий год, с приятным отдыхом и веселыми развлечениями. Скорпионы возьмут реванш за прошлый год и достигнут успехов там, где раньше им не слишком везло. Стрельцов в наступившем году ждут новые свершения, ради которых имеет смысл сбросить груз прошлого. Козерогам год Крысы обещает время спокойствия, стабильности и закрепления успехов, достигнутых в год Свиньи. Водолей «встречает» хозяйку года Крысу, которая вступит в свои права 25 января. Это делает для Водолея предстоящий год особенно важным и успешным. Рыбам год Крысы сулит бурные эмоции и яркие приключения.

Всем знакам Белая металлическая крыса даст положительный настрой на преодоление трудностей и на достижение результата. В финансовом плане год также обещает быть удачным. А две двойки в номере года (2020) сулят удвоенное количество удачи.