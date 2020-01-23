Кличко признался, что ему пришлось выучить трудное слово после конфуза в Давосе

Киев, 23 января. Мэр Киева Виталий Кличко признался, что после колкостей в его адрес из-за конфуза в Давосе ему пришлось выучить трудное слово «диджитализация».

С произношением этого слова у градоначальника украинской столицы возникли проблемы на сессии Всемирного экономического форума (ВЭС) в прошлом году. Во время обсуждения диджитализации Киева с мэрами швейцарских Давоса и Санкт-Галлена Кличко, пытаясь выговорить на английском языке это слово, стал заикаться, пробовал повторить фразу снова и снова. Однако успехом увенчалась только четвертая попытка.

На YouTube-канале Кличко накануне появилась видео-экскурсия по его кабинету.

«Мы должны двигаться в ногу со временем, чтобы наш город был диджитализован. Диджитализейшен — по-английски. Выучил это слово, чтобы не подкалывали. Сложно выговорить и еще сложнее реализовать», — рассказал на кадрах мэр Киева.

Отметим, что заявления Кличко неоднократно становились поводами для шуток. Его «визитной карточкой» стала фраза о завтрашнем дне, произнесенная в эфире одного из украинских телеканалов.

«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать», — высказался он тогда.

Сам Кличко в ответ на обвинения в косноязычии отмечал, что он не Цицерон, а люди оценивают не его слова, а его поступки.

Бывший боксер занимает пост киевского градоначальника с 5 июня 2014 года. В конце октября прошлого года депутаты Киевского горсовета направили открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой уволить его с должности главы городской госадминистрации.