Удар Ирана по американским базам в Ираке продемонстрировал слабость США на Ближнем Востоке

Москва, 23 января. Ракетный удар Ирана по военным базам США в Ираке продемонстрировал всем у миру провал стратегии Вашингтона на Ближнем Востоке. Об этом заявил член экспертного совета организации «Офицеры России», военный эксперт Александр Перенджиев.

Напомним, 3 января США нанесли ракетный удар в районе Багдада, жертвой которого стал командующий иранским спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Убийство Сулеймани американскими военными стало причиной обострения ситуации в ближневосточном регионе. В ответ на убийство Сулеймани Иран нанес ракетные удары по двум военным базам США на территории Ирака.

При этом США отказались от ответных действий на ракетный удар Ирана. Тегеран был готов к масштабному противостоянию с Вашингтоном, однако у США нет достаточных сил для полномасштабных боевых действий на Ближнем Востоке.

Военный эксперт Александр Перенджиев отметил, что США были уверены в безнаказанности своих действий на Ближнем Востоке. Однако удар Ирана ярко продемонстрировал неготовность США к противостоянию с Ираном.

«США уже давно считают Ближний Восток исключительно своей вотчиной и уверены, что в праве делать абсолютно все, что хотят. Поэтому, когда они наносили удар по генералу Сулеймани, то даже не думали, что у Ирана хватит решимости что-то этому противопоставить», — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что системы противоракетной обороны США в Ираке оказались бессильными. Американцы не смогли отразить ракетный удар Ирана, что свидетельствует о полной профнепригодности американских военных, передает «Политика Сегодня».

«Вообще, все последние заявления американцев напоминают попытки выставить все произошедшее как череду случайностей, а это явно намекает на попытку скрыть глобальный просчет. Сюда же нужно добавить и то, что от атак якобы никто не пострадал», — добавил Перенджиев.

По данным источников, в результате иранского удара погибли около 80 американских военнослужащих. Власти США опровергают информацию о жертвах, пытаясь убедить общественность в «чудесном спасении» американских солдат.

Перенджиев отметил, что Вашингтон скрывает число погибших американских военнослужащих при ударе Ирана, так как это окажет негативное влияние на репутацию США.

«Американцы хотят показать всему миру, что эта ситуация не нанесла им никакого репутационного урона. Они ведь не стали наносить ответный удар по Ирану, потому что наглядно убедились в его силе. Отсюда и ложь про потери», — добавил эксперт.

Перенджиев подчеркнул, что США загнали себя в ловушку на Ближнем Востоке, так как Вашингтон не в состоянии вести вооруженное противостояние с Ираном, однако продолжает отказываться от вывода войск из Ирака.