ПНС использует русских социологов в качестве живого щита

Ливийская национальная армия (ЛНА) призвала правозащитные организации переместить заключенных из тюрьмы «Митига» в Триполи. Сейчас боевики переоборудовали ее под военную базу, тем самым выставив арестованных, среди которых двое российских социологов, в качестве живого щита. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич считает, что сейчас необходимо создать мировое давление на триполитанскую власть, чтобы освободить заложников.

Накануне официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари выступил с требованием переместить всех заключенных из неофициальной тюрьмы «Митига». По его словам, сейчас она уже используется не только как место заключения арестованных. Теперь боевики используют ее как военную базу. Таким образом, все находящиеся в ней люди находятся еще в более опасной ситуации, чем были раньше.

«Аэропорт «Митига» вместо того, чтобы использоваться гражданскими, стал местом для переброски террористов и оружия. Стал базой для турецких войск, — сообщил Мисмари. — Теперь «Митига» стала полностью турецкой. Вход для ливийцев туда больше не разрешен, кроме некоторых лиц. Некоторые заключенные находятся рядом с комнатами, откуда ведется огонь. Таким образом, люди в камерах стали живыми щитами».

В своей речи генерал-майор обратился к спецпредставителю генерального секретаря ООН в Ливии Гассану Саламе и правозащитным организациям. Он сказал, что сейчас необходимо действовать быстро, чтобы вывести всех заключенных из «Митиги», потому что из тюрьмы ведут обстрелы по солдатам ЛНА.

Сейчас в «Митиге» находятся двое российских социологов из Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Их незаконно задержали члены группировки RADA в мае прошлого года. До сих пор против них не выставлены официальные обвинения, а адвокат виделся с ними лишь один раз. Подконтрольные лидеру бандформирования Абд аль-Рауфом Каррой боевики обвиняются ООН в многочисленных преступлениях, среди которых — нарушение прав человека, пытки, незаконные аресты и казни.

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич поддержал позицию представителя Ливийской национальной армии. По его мнению, необходимо не просто переместить всех заложников «Митиги», а выпустить их на свободу вместе с сотрудниками фонда.

«В прошедшее воскресенье в Берлине прошла международная конференция по мирному урегулированию в Ливии. На ней приняли коммюнике из огромного количества пунктов, где особенно интересен 45-й пункт. Там прописано освобождение всех незаконно удерживаемых в Триполи пленников. Это прописано и согласовано лидерами мировых держав. В связи с этим я не только поддерживаю требования ЛНА. Я хочу, чтобы мировое сообщество организовало кампанию общественного давления на главу так называемого ПНС Файеза Сарраджа с требованием немедленно отпустить россиян», — сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей глава ФЗНЦ.

Он добавил, что фонд обратится с официальными и открытыми письмами и к руководству ООН, и к Сарраджу. В обращениях подробно будет указана позиция организации, максимально цитируя и ссылаясь на документ, принятый на берлинской конференции.