Бутина считает увеличение маткапитала проявлением уважения к россиянам

Москва, 23 января. Увеличение материнского капитала — это вопрос уважения к собственным гражданам, определенных гарантий, социальной справедливости. Об этом заявила россиянка Мария Бутина, которая недавно стала соведущей стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу». Выпуск получил название «Окей бу-бу-бу-бумер» и частично был посвящен вопросу увеличения материнского капитала, который вызвал в стране активную дискуссию, сообщает корреспондент ФАН.

Бутина отметила, что после того, как президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о повышении материнского капитала с 2020 года, российское общество разделилось на тех, кто поддерживает это решение, и тех, кто критикует.

«Вопрос увеличения материнского капитала — это вопрос уважения к собственным гражданам, определенных гарантий, социальной справедливости. Я считаю решение президента правильным. Это хороший жест помощи семьям», — подчеркнула Мария Бутина.

Отвечая на вопрос, стимулирует ли повышение маткапитала рождаемость в стране, она отметила, что россияне рожают не из-за того, что им за это государство выплатит маткапитал, а для того, чтобы продлить свой род.

Отметим, россиянка Мария Бутина после возвращения из тюремного заключения в США активно включилась в общественно-политическую жизнь России. Она вошла в экспертный совет аппарата уполномоченного по правам человека в РФ, чтобы помогать россиянам за рубежом, а также комментирует истории других политзаключенных.

Напомним, предложение выплачивать материнский капитал за первенца и увеличить его за второго ребенка прозвучало 15 января в ходе оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию.