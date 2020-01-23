Израильские военные попросили Путина сфотографироваться с ними

Иерусалим, 23 января. Израильские военные, которые присутствовали на иерусалимском форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом», не упустили случая сделать совместную фотографию с президентом РФ Владимиром Путиным.

Российский лидер с каждым поздоровался за руку, а после встал рядом с бойцами ЦАХАЛ для совместного фото.

Напомним, что Путин в четверг прибыл в Иерусалим, где проходит форум, посвященный памяти жертв Холокоста. Президент России пообщался со своим израильским коллегой Реувеном Ривлином, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также принял участие в церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда — бронзовой стелы, которая была установлена в Иерусалиме по инициативе местных жителей. Поездка российского лидера в Израиль приурочена к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста.

Выступая на форуме, Путин заявил, что преступления нацистов против еврейского народа — это одна из самых черных и позорных страниц мировой истории. Он также напомнил, что у фашистов в Европе было множество союзников, которые по своей жестокости зачастую превосходили своих «хозяев».

Российский лидер также рассказал участникам форума о подвиге жителей и защитников блокадного Ленинграда. Он отметил, что ленинградцы, несмотря на голод, холод и лишения, сдали для нужд фронта 144 тонны крови. Герои-блокадники показали всему миру пример мужества и силы духа.