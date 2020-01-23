МИД Алжира осудил вмешательство Турции в дела Ливии

Алжир, 23 января. Стороны конфликта в Ливии должны сами решать свою судьбу, вмешательство извне недопустимо. Об этом заявил министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум.

В четверг в Алжире прошла встреча представителей стран, граничащих с Ливией. Основным вопросом стала оценка международной конференции, прошедшей в Берлине 19 января.

Букадум на пресс-конференции по итогам мероприятия подчеркнул, что разрешение конфликта в африканской стране должно происходить через внутриливийский диалог. Министр осудил любые попытки вмешательства во внутренние дела страны, напомнив о действиях Турции.

Известно, что Анкара поставляет так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, уличенному в связях с террористами, военную технику и боеприпасы.

Участники встречи согласились с мнением Букадума и призвали соблюдать оружейное эмбарго ООН, действующее в отношении Ливии.

«Алжир приветствует всех, кто хочет установить мир в Ливии… Необходимо приложить все усилия, чтобы положить конец трагедии», – подчеркнул министр.

Напомним, встреча в Берлине стала продолжением переговоров в Москве, которые состоялись благодаря усилиям российской стороны 13 января. Конференция в Германии не принесла какого-либо конкретного результата, в то время как переговоры в РФ позволили добиться объявления режима прекращения огня в Ливии.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул, что именно Россия в состоянии спасти Ливию, ставшую жертвой политики Запада.