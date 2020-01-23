Шойгу и Педерсен назвали успешной работу Конституционного комитета Сирии

Москва, 23 января. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен довольны работой Конституционного комитета САР. Об этом стороны заявили по итогам встречи в Москве.

«Мы встречались год назад и говорили о том, что нам нужно принять более энергичные меры по формированию конституционного комитета и по началу его работы. Сегодня многое сделано, комитет сформирован, состоялись первые заседания, в этом, конечно, немалая ваша заслуга», — отметил Шойгу.

Педерсен поддержал позицию главы Минобороны РФ, назвав хорошей работой как мероприятия по формированию комитета, так и его деятельность. По словам спецпредставителя ООН, главная цель — посадить враждующие стороны за стол переговоров. Педерсен признал, что это непростая работа, поэтому она займет некоторое время.

Напомним, что Конституционный комитет был сформирован для создания новой редакции основного закона Сирии, что является краеугольным камнем мирного процесса. Член комитета Совета Федерации РФ по обороне Франц Клинцевич считает, что это единственный способ положить конец затянувшейся гражданской войне в САР.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов отметил, что некоторые политические силы, не заинтересованные в наступлении мира в Сирии, пытаются помешать работе Конституционного комитета. Дипломат выразил надежду, что работе комитета ничего не помешает.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории САР иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии, — это Россия и Иран.