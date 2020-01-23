Донбасс сегодня: украинское оружие убивает солдат ВСУ, СБУ «крышует» потоки контрабанды

Донбасс, 23 января. ВСУ усилили обстрелы ДНР с применением тяжелых минометов. На позициях сил ООС в очередной раз взорвался миномет «Молот». В ЛНР рассказали о коррупционных схемах СБУ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки режим прекращения огня нарушался вооруженными формированиями Украины 12 раз. Обстрелы велись по территории Донецкой Народной Республики из 82-мм и 120-мм минометов, гранатометов, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и стрелкового оружия. На Горловском направлении отмечена стрельба из снайперского оружия. В красную зону вошли следующие населенные пункты: Донецк, Горловка, Коминтерново и пять более мелких поселков. Киевские силовики использовали 193 боеприпаса.

«Молот» снова убивает украинских солдат

Официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин рассказал о двух чрезвычайных происшествиях, произошедших в рядах украинских формирований. Ранее уже отмечалось, что миномет «Молот», стоящий на вооружении ВСУ, зачастую приносит неприятности при стрельбе. Несмотря на запрет его использования и попытки заменить другим минометом калибром 82 мм, силы ООС продолжают стрелять из опасного вооружения.

В районе поселка Николаевка Вторая Донецкой области военнослужащие 59-й бригады ВСУ попытались открыть стрельбу на временных позициях из «Молота» в направлении защитников ДНР. Однако в канале ствола орудия разорвался снаряд, от чего пострадал минометный расчет. Двое солдат погибли и трое ранены. Штаб бригады проводит предварительное расследование инцидента.

Вблизи населенного пункта Шумы рядом с Горловкой, где располагаются подразделения 58-й бригады ВСУ, разведка ДНР отметила активное передвижение личного состава и гражданских автомобилей в течение дня. Очевидно, это было связано с празднованием 22 января Дня соборности Украины. При этом одна из групп ВСУ, хаотично двигаясь на передовых, наткнулась на собственные минные ограждения. В результате мины сработали и произошел взрыв. Двое военнослужащих бригады погибли на месте.

Солдаты ВСУ совершают уголовные преступления в зоне ООС

О нескольких фактах задержаний украинских военнослужащих полицией в Луганской области рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР. В расположение 72-й бригады ВСУ недавно прибыла комиссия из штаба ООС с целью расследовать многочисленные факты употребления солдатами алкоголя и наркотиков. Во время работы комиссии военная полиция задержала четырех бойцов бригады, находящихся под воздействием наркотических препаратов.

В районе дислокации 93-й бригады ВСУ правоохранительные органы Украины выявили группу военнослужащих, которые занимались незаконной вырубкой лесных насаждений. По словам задержанных, деревья они рубили для обогрева жилых помещений из-за нехватки угля. Источники оборонного ведомства ЛНР подтверждают, что личный состав указанного подразделения уже много недель не получает топливо для обогрева.

СБУ «крышует» контрабанду

О ситуации на контрольных пунктах пропуска Украины и о борьбе между ее силовыми структурами корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. По словам офицера, из осведомленных источников ему стало известно, что сотрудники Харьковской пограничной службы пожаловались на прессинг со стороны СБУ. Требования службы безопасности просты: они хотят полностью контролировать пункты пропуска, отличающиеся наибольшей пропускной способностью, с целью «крышевания» потоков контрабанды и получения прибыли. В основном пограничники жалуются на ситуацию, сложившуюся на Слобожанской таможне.

Сотрудники главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в Харьковской области не просто контролируют коррупционные схемы и каналы контрабанды, но и заставляют всех желающих продолжать работать, платить определенную дань. «Налогом» обложили даже простых технических работников пунктов пропуска. Те, кто высказывает свою принципиальную позицию, подлежат наказанию.

Так, недавно в пункте пропуска «Гоптовка» нескольким несогласным подбросили около полумиллиона гривен, а потом сразу «нашли и изъяли», зафиксировав протоколы о коррупции. После этого случая «старшим» из СБУ установленную дань платят все. Кроме уже существующих контрабандных каналов, сотрудники СБУ придумали и пустили в работу новые. Доходы от них полностью уходят безопасникам.