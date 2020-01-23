Выступление Путина в Израиле отслеживала спецкоманда Польши

Варшава, 23 января. Власти Польши создали отдельный штаб, чтобы следить за выступлениями участников на форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме, в особенности — за речью президента России Владимира Путина. Об этом рассказал глава канцелярии польского премьера Михал Дворчык.

«Специальная команда, состоящая из представителей канцелярий президента и премьер-министра, МИД, будет следить за событиями в четверг в Иерусалиме. Мы будем в курсе выступления президента Владимира Путина и других представителей Российской Федерации», — цитирует Дворчыка агентство РАР.

Политик также добавил, что в случае необходимости спецкоманда будет «немедленно реагировать» на происходящее в Иерусалиме.

В Варшаве опасались, что выступление Путина может стать «попыткой навязать» миру «собственную версию истории» и выставить Польшу в невыгодном свете. Утром в эфире Польского радио премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава «не даст себя спровоцировать, но готова ответить на то, что, возможно, произойдет в Иерусалиме».

Напомним, 23 января в Иерусалиме проходит форум, приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим. Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал о том, что президент РФ выступит на мероприятии первым на правах главного гостя.

Польский лидер Анджей Дуда форум проигнорировал. Он заявил, что не поедет в Иерусалим, поскольку организаторы не предоставили ему право выступления, в то время как главы России и Германии его получили.

В Польше неоднократно предпринимали попытки переписать военную историю, уменьшив роль Советского Союза в победе над фашистской Германией. Варшава стремится вычеркнуть из истории и памяти народа подвиг красноармейцев, делая это с помощью перевирания исторических фактов и демонтажа памятников советским воинам.

Путин заявил, что Россия защитит память о Второй мировой войне, представив миру историческую правду в виде архивных документов, собранных в специальном центре.