Захарова раскритиковала главу МИД Нидерландов за заявление о параллелях между МАУ и МН17

Москва, 23 января. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок неуместно воспользовался трагедией с украинским «Боингом-737» в Иране, проведя параллель с крушением рейса МН17 в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Главный дипломат Нидерландов неуместно воспользовался трагедией в Иране, имеющей свои причины и особенности, для нападок на Россию и для рекламы уже порядком надоевших субъективных подходов Гааги к катастрофе рейса МН17», ― приводит слова Захарова корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель МИД РФ напомнила, что Нидерланды требуют от России предоставить «удовлетворительные ответы» ― те, которые они сочтут правильными, объяснила Захарова.

«Ничего нового в Голландском королевстве. С объективной точки зрения следствие испытывает трудности. Эта увязка неуместна, неприемлема и лишена здоровой логики. Доказательства, предоставленные Россией, свидетельствуют, что обвинения абсолютно не обоснованы», ― подытожила Захарова.

Напомним, самолет Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года из-за попадания снаряда ЗРК «Бук». Минобороны РФ опубликовало данные, которые подтверждают, что ракета, сбившая лайнер, произведена в 1986 году на территории СССР и передана в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.

Представители Нидерландов и Австралии обвиняют Россию в несотрудничестве по делу о крушении MH17. При этом заместитель генерального прокурора РФ Николай Винниченко подтвердил передачу сведений РФ по катастрофе, в том числе под грифом «совершенно секретно», которые могли бы пролить свет на причины крушения. Однако власти Нидерландов наотрез отказываются раскрыть имеющиеся сведения. При этом нидерландские журналисты в судебном порядке пытались заставить власти рассекретить данные, но получили отказ.