Коротченко заявил, что войска США в Ираке ограничивают суверенитет стран Ближнего Востока

Москва, 23 января. Базирование войск США в Ираке является ключевым фактором дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Ранее заместитель командующего силами возглавляемой США международной коалиции Алексус Гринкевич заявил, что вывод американских войск из Ирака может привести к восстановлению сил террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

«У ИГ будет потенциал для восстановления сил, если на нее слишком долго не оказывать давление», — отметил он.

Данное заявление свидетельствует о намерении США сохранить военное присутствие на Ближнем Востоке, прикрываясь борьбой с терроризмом. Кроме того, Вашингтон планирует использовать Ирак в качестве плацдарма для дальнейшего противостояния с Ираном.

Военный эксперт Игорь Коротченко отметил, что США уже давно не ведут борьбу с террористами на Ближнем Востоке, поэтому заявление Гринкевича свидетельствует о попытках Вашингтона ограничить суверенитет Ирака.

«Я думаю, что это ложное заявление, потому что США не прилагают достаточных усилий для борьбы с ИГ. Это попытка ограничить Ирак в его суверенном праве быть свободным от военного присутствия США», — пояснил он.

Эксперт также добавил, что Ирак обладает мощными вооруженными силами, которые способны противостоять террористам ИГ. Кроме того, Иран и Россия готовы оказать военную поддержку Багдаду, что делает абсолютно бессмысленным присутствие войск США в Ираке, передает Newinform.

«Там можно обойтись без США. Наоборот, нахождение американских войск в Ираке играет дестабилизирующую роль для всего Ближнего Востока», — подчеркнул Коротченко.

Напомним, 3 января США нанесли ракетный удар в районе Багдада, жертвой которого стал командующий иранским спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Убийство Сулеймани американскими военными послужило причиной обострения ситуации на Ближнем Востоке. В ответ на убийство Сулеймани 8 января Иран нанес ракетные удары по двум военным базам США на территории Ирака. Кроме того, после убийства Сулеймани парламент Ирака принял резолюцию, которая предполагает вывод войск США. Однако в Пентагоне заявили, что американские войска не намерены покидать Ирак.

1 Организация запрещена на территории РФ.