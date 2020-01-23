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Звезда «Скорой помощи» Волкова призналась, что скрывала смертельный диагноз

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Звезда «Скорой помощи» Волкова призналась, что скрывала смертельный диагноз

Москва, 23 января. Известная российская актриса Екатерина Волкова заявила, что ей поставили смертельный диагноз, который она некоторые время от всех скрывала. Неожиданное признание артистка сделала, выступая на шоу Леры Кудрявцевой, которое будет показано в субботу, 25 января.

«Сережа (второй муж Волковой Сергей Члиянц. — Прим. ФАН) стал от меня шарахаться. Я вроде как смертельно больна», — рассказала она, едва сдерживая слезы.

При этом звезда «Скорой помощи» не стала уточнять, о какой конкретно болезни идет речь. Актриса отметила, что ей стала одиноко и страшно, когда она узнала о страшном диагнозе. Больше всего она испугалась, что ее дочь останется без матери.

Екатерина Волкова является певицей, моделью, а также актрисой театра и кино. Наибольшую популярность она получила благодаря фильмам «Живой», «Коллекционер», «Искупление», «Асса-2», «Саранча», а также сериалам «Возмездие», «Пандора» и «Скорая помощь». Волкова трижды была замужем. Вторым ее супругом был продюсер кино Сергей Члиянц, третьим — известный политический деятель Эдуард Лимонов. Пара рассталась, когда актриса была беременна дочерью.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о возможном онкологическом заболевании у российской актрисы Анастасии Заворотнюк, известной по сериалу «Моя прекрасная няня». Слухи о том, что у артистки может быть рак мозга, циркулируют в прессе уже несколько месяцев, однако родственники телезвезды упорно хранят молчания, чем только способствуют распространению домыслов.

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