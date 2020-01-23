МИД дал рекомендации россиянам в связи со вспышкой коронавируса в Китае

Москва, 23 января. МИД России в связи со вспышкой коронавируса в Китае порекомендовал россиянам при планировании поездок учитывать сложившуюся ситуацию. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дипломат напомнила, что заболевание уже затронуло несколько китайских городов. Коронавирус распространился за пределы страны. Число зараженных превысило 600 человек, зафиксировано 17 случаев летального исхода.

Захарова отметила, что Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Китае.

«Рекомендуем гражданам учитывать складывающуюся ситуацию, принимать меры предосторожности, следить за информацией, которую мы размещаем на сайте МИД», — добавила дипломат.

По ее словам, посольство РФ в Пекине уже запросило у властей Китая данные о том, находятся ли в провинциях российские граждане.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти рассказали в конце прошлого года. Медики не исключили, что возбудителем заболевания мог стать новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Вирус уже распространился на другие страны, случаи заражения наблюдались в Южной Корее, Японии, США и Таиланде.

В Роспотребнадзоре ранее заявили, что китайский коронавирус не угрожает жителям России, однако соблюдать меры предосторожности при общении с туристами из Поднебесной все же стоит. В ведомстве посоветовали россиянам отказаться от поездок в КНР и следить за появляющейся на сайте информацией.