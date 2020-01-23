Главные новости 23 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 23 января.

Два человека получили огнестрельные ранения во время потасовки в гостинце на юго-западе столицы. Два человека ранены в перестрелке на юго-западе Москвы.

Продюсер и светская львица Яна Рудковская опубликовала фото с завтраками на балконе в Париже. Рудковская оконфузилась из-за фотографий на балконе в Париже.

Под видом защиты политических прав в Тверской суд поступил иск о запрете на митингах использование систем распознавания лиц. Организаторы незаконных митингов пытаются запретить систему распознавания лиц в РФ.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, откуда появился коронавирус, который стремительно распространяется в Китае. Онищенко рассказал о причинах возникновения коронавируса.

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья провела в соцестях экскурсию для своих подписчиков по квартире Жанны. Сестра Фриске провела экскурсию по квартире певицы.

В Сети обсуждают снимок 34-летней супруги Павла Воли, на котором она выглядит уставшей и постаревшей. Фото изменившейся Утяшевой поразило поклонников.

Цены на сигаретную продукцию и электронные сигареты могут вырасти на 20-25% в наступившем году. Аналитический центр при Кабмине РФ прогнозирует подорожание сигарет.

Американские чиновники оценивали вероятность удара со стороны Ирана, как «низкую». Военный корреспондент США заявил, что удар Ирана стал неожиданностью для Белого дома.

Сенатор считает, что призыв президента Украины принять его страну в ЕС вместо Великобритании выходит за рамки здравого смысла. Пушков высмеял предложение Зеленского взять Украину в ЕС на место Великобритании.

В Хуангане приостанавливают работу общественного транспорта, а также железнодорожное сообщение из-за распространения 2019-nCoV. Второй китайский город изолировали из-за коронавируса.