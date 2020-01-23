ФБК Навального с «тайными» счетами заподозрили в финансировании терроризма

Москва, 23 января. Тайные счета так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом), на которые были зачислены средства для погашения многомиллионных долгов, могут использоваться не только для организации незаконных акций, но и для осуществления террористической деятельности в РФ.

Ведущие шоу «Прекрасная Россия бу-бу-бу» бывший юрист ФБК Виталий Серуканов, продюсер RT Митя Леонтьев и активистка Мария Бутина коснулись в эфире программы темы сбора фондом «пожертвований».

В начале января команда Навального смогла погасить задолженность в размере почти 4,7 млн рублей по судебным искам ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автодороги». Средства на ликвидацию задолженности собирались ФБК на некие «незасвеченные» счета, которые, не исключено, могут использоваться основателем фонда Алексеем Навальным и его соратниками для получения вознаграждений от влиятельных спонсоров.

Серуканов удивился, что ответственным за сбор денег на погашение долга был назначен Владимир Милов — сотрудник ФБК. По его словам, Милов уже показал свою безответственность по решению финансовых вопросов, однако это не помешало Навальному доверить ему такую важную задачу.

Бывший юрист ФБК назвал Милова комичным персонажем и токсичной пройдохой, который в команде скандального блогера «олицетворяет собой некую говорящую голову». Серуканов добавил, что Милов — сомнительная личность, поскольку «всегда непонятно, где работал, непонятно, где брал деньги, где-то шлялся, пытался быть экспертом, который провалил все свои избирательные кампании».

Бутина при этом отметила, что сейчас можно организовать полную прозрачность сбора денег, разместив все реквизиты в открытом доступе. По ее мнению, такой подход — демонстрация уважения к своим сторонникам.

«Их просто могут использовать втемную. То есть, на какие цели деньги собирают, пойдут ли они на террористическую активность? Вот это, мне кажется, очень важно», — сказала активистка.

Серуканов поддержал Бутину, отметив, что Навальный действительно мог использовать любую краудфандинговую платформу для сбора пожертвований, обозначив цель сбора.

«Но о реальных целях и дальнейшем расходовании собранных навальнистами денег ничего не известно. Именно поэтому версию Бутиной о возможной террористической деятельности так называемой «оппозиции» нельзя списывать со счетов», — пишет Nation News.

Решение Навального назначить Милова ответственным за сбор денег, как считает Серуканов, говорит, что он уже зарекомендовал себя «профессионалом» в сомнительных финансовых операциях.

«Понятно, что эти деньги под слив. Надеюсь, ему нравится под Алексеем Навальным, там ему и место – сидеть под Алексеем Навальным всю жизнь», — резюмировал бывший сторонник скандального блогера.

Примечательно, что ранее ФБК уже попадался на финансовых махинациях, чтобы скрыть истинный источник финансирования деятельности команды Навального. Федеральное агентство новостей выяснило, что команда основателя ФБК могла получить деньги на погашение многомиллионных долгов от западных спонсоров, которые негативно относятся к РФ.