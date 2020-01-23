Сирия, 23 января. Курдские боевики подозреваются в минировании автомобиля в приграничном районе на севере Ракки. SDF**** развернули подкрепления вблизи города Шхиль в Дейр-эз-Зоре. Исламисты продолжают провоцировать стычки с САА в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают осуществлять боевые вылеты на западе Алеппо и в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись новым обстрелам боевиков на окраинах Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: развернули дополнительные силы вблизи города Шхиль к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие формирования: понесли потери в результате взрыва заминированного автомобиля вблизи города Тель-Абьяд на севере Ракки.

Провинция Алеппо

Объединенные силы ВВС Сирии и ВКС РФ продолжают атаковать укрепрайоны исламистских бандформирований, боевики которых пытались прорвать линию обороны Сирийской арабской армии (САА) на окраинах Алеппо ранее. Под огнем оказались позиции джихадистов вблизи населенных пунктов Аль-Хамира, Зитан, Шувейхан и Кафр-Хамра, передает на своей странице в сети Facebook военный источник (Almohrarmedia4).

Тем не менее исламисты не перестают провоцировать стычки на линии разграничения сил. Так, Twitter-канал (MasarPressNet) сообщает о том, что радикалы ведут обстрел окрестностей населенного пункта Ас-Сафира, задействуя при этом ракетные установки «Град».

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (nahermedia) сообщает о том, что курдские радикалы приступили к развертыванию своих подразделений недалеко от города Шхиль на юго-востоке от Дейр-эз-Зора. Подкрепления «Демократических сил Сирии»**** (SDF) были переброшены к окраинам поселения Шабака. Предполагается, что дополнительные силы призваны ликвидировать подпольные группы террористов «Исламского государства»1, число нападений которых в зоне контроля SDF продолжает расти.

Напомним, очередная вылазка, жертвами которой стали два курдских боевика, произошла в первой половине дня. О своей ответственности за налет заявили террористы «Исламского государства». По информации связанного с группировкой новостного портала «Аль-Амак», нападение было совершено поблизости от населенного пункта Аль-Эзба.

Провинция Идлиб

На юго-востоке Идлиба не утихают столкновения между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции. Согласно данным новостного портала SANA News, бои разворачиваются восточнее города Маарет ан-Нуман. Поддержку Сирийской арабской армии (САА) на данном направлении оказывают российские ВКС. Как передает интернет-портал Halab Today TV, воздушной атаке подверглись опорные пункты джихадистов в окрестностях поселений Хантутин и Бенин. Напомним, авиация ВКС РФ была вынуждена прибегнуть к боевым вылетам в ответ на попытки контрнаступления исламистов.

Между тем появились новые подробности о последствиях вооруженного противостояния. Согласно данным медиапортала Al Mohrar Media, в боях был убит один из бойцов проправительственных сил по имени Абдул Рахман Джаллад, являвшийся гражданином Германии. Отмечается, что он состоял в рядах проасадовского военизированного формирования «Лива аль-Кудс».

Провинция Ракка

Поступила информация о взрыве заминированного автомобиля в населенном пункте Хаммам ат-Туркма, находящемся неподалеку от города Тель-Абьяд в северной части региона. Агентство новостей SANA News сообщает о том, что в результате детонации СВУ погибли несколько турецких солдат, а также бойцов формирований, выступающих на стороне ВС Турции. В организации взрыва подозреваются боевики радикальных курдских бандгрупп, таких как Рабочая партия Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG). Напомним, курдские боевики покинули приграничные районы на севере САР в рамках российско-турецкого соглашения от 22 октября, однако некоторые из них продолжают чинить препятствия установлению мира.

1 Организация запрещена на территории РФ.