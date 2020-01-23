Американские военные спровоцировали экологический кризис

Икона современного «зеленого движения» Грета Тунберг с трибуны ООН и на сценах международных форумов пафосно рассказывает о катастрофическом изменении климата из-за безответственности руководства мировых держав. Примечательно, что шведская экоактивистка предпочитает отмалчиваться о действительно важных экологических проблемах, куда более серьезных и насущных, чем климатические колебания, которые за сотни тысяч лет существования человечества имели место достаточно часто. Почему-то Грета, которая стала человеком 2019 года по версии журнала Time, не делает акцент на конкретных виновниках экологических кризисов современности: на британскую компанию BP за разлив нефти в Мексиканском заливе, на американскую энергетическую корпорацию Exxon Mobile за выброс нефти танкером «Эксон Валдез» у берегов Аляски или же на Министерство обороны США за регулярный и необратимый ущерб окружающей среде.

Западные СМИ хоть и нечасто, но пишут о том, как вокруг американских военных баз образуются необитаемые пустыри, живущие рядом животные вымирают, а близлежащие водоемы превращаются в токсичные болота, полные химикатов. Американские военные и морские базы в разных частях света занимают территорию, равную 5 миллионам гектаров, где по официальным данным живут 223 вымирающих вида животных, а рядом расположены тысячи чистых водоемов. Протесты жителей Филиппин, Японии и других стран против военного присутствия США во многом были вызваны именно экологическим ущербом от американских баз, однако на них никто не реагировал: ни местные СМИ, ни местные власти.

Несмотря на то, что Соединенные Штаты со времен Тедди Рузвельта считают себя главной «природоохранной державой», на своей территории американские военные относятся к окружающей среде точно так же, как и за рубежом. Доходит до того, что граждане США подают коллективные петиции о закрытии военных объектов из-за повышенной экологической опасности. Фермеры из штата Колорадо даже подали в суд на ВВС США, чья военная база находится возле местечка Колорадо-Спрингс, за отравление водоемов и почв, что сделало невозможным сельское хозяйство и губительно сказалось на здоровье жителей.

Заболеваемость раком в районе дислокации базы выросло в несколько раз. Фермеры в шутку называют химические вещества, используемые военными, «Агент Оранж 2.0» в честь биологического оружия, которое США применяли во время американо-вьетнамской войны. Коренной житель Колорадо-Спрингс Марк Фэйворс признается: «Четыре поколения местных жителей пили отравленную воду».

Согласно независимым исследованиям, схожая ситуация существует вокруг трех сотен других военных объектов США, однако, несмотря на многолетние попытки жителей привлечь к проблеме внимание правительства и закрыть военные базы, никакой реакции до сих пор не последовало. Так сложилось довольно давно, что действия Минобороны США, какими бы вредоносными, неадекватными и губительными они ни были, вне поля критики. Ключевые американские СМИ иногда позволяют себе негативно высказаться о мелких прегрешениях военных, нецелевых финансовых тратах, ошибочных стратегических расчетах или дедовщине. Однако по всем остальным скользким проблемам, в том числе и по вопросу экологии, Пентагон — сам себе бог, царь и судья.

Напомним, во второй половине XX века вооруженные силы Соединенных Штатов стали главными загрязнителями и уничтожителями окружающей среды. Прежде всего, следует вспомнить ядерные испытания США, которые создали в мире рекордное число радиоактивных зон, которые не подлежат восстановлению в течение долгих десятилетий. Только на Маршалловых островах США использовали 60 ядерных бомб. Во Вьетнаме, Камбодже и Лаосе в конце 1960-х — начале 1970-х годов при помощи новейшего на тот момент биологического оружия, военной техники и напалма были уничтожены сотни тысяч гектаров джунглей, а вместе с ними миллионы животных. Урон от действий Пентагона во Вьетнаме вполне сравним с недавними лесными пожарами в Австралии, с той лишь разницей, что пожары — природная катастрофа, а истребление вьетнамской флоры и фауны — военное преступление США, которое до сих пор не признано и не расследовано.

Оценка экологического ущерба от регулярных военных испытаний, проводимых Пентагоном, до сих пор должным образом не проведена, однако отдельные факты известны. За период испытаний авиабомб и взрывчатых веществ на Гавайских островах с 1940-х по 1990-е годы были безвозвратно уничтожены все артезианские скважины, а океаническая вода вокруг островов, на которых проводились испытания, стала непригодной как для купания, так и для жизни морской фауны. Выбросы в атмосферу от постоянных полетов американской авиации, спуск вредных веществ в океан от работы двигателей американских авианосцев стократно превышает экологический вред, наносимый всеми остальными армиями мира. За период с 2001-го года американская техника выбросила в атмосферу 1,2 миллиарда тонн углерода. Для сравнения весь годовой объем выбросов углерода Великобритании составляет примерно 360 миллионов тонн. Иными словами, для эмоциональных упреков и обид Греты Тунберг есть вполне конкретный и известный адресат.