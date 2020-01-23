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Американские военные спровоцировали экологический кризис

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Американские военные спровоцировали экологический кризис

Икона современного «зеленого движения» Грета Тунберг с трибуны ООН и на сценах международных форумов пафосно рассказывает о катастрофическом изменении климата из-за безответственности руководства мировых держав. Примечательно, что шведская экоактивистка предпочитает отмалчиваться о действительно важных экологических проблемах, куда более серьезных и насущных, чем климатические колебания, которые за сотни тысяч лет существования человечества имели место достаточно часто. Почему-то Грета, которая стала человеком 2019 года по версии журнала Time, не делает акцент на конкретных виновниках экологических кризисов современности: на британскую компанию BP за разлив нефти в Мексиканском заливе, на американскую энергетическую корпорацию Exxon Mobile за выброс нефти танкером «Эксон Валдез» у берегов Аляски или же на Министерство обороны США за регулярный и необратимый ущерб окружающей среде.

Западные СМИ хоть и нечасто, но пишут о том, как вокруг американских военных баз образуются необитаемые пустыри, живущие рядом животные вымирают, а близлежащие водоемы превращаются в токсичные болота, полные химикатов. Американские военные и морские базы в разных частях света занимают территорию, равную 5 миллионам гектаров, где по официальным данным живут 223 вымирающих вида животных, а рядом расположены тысячи чистых водоемов. Протесты жителей Филиппин, Японии и других стран против военного присутствия США во многом были вызваны именно экологическим ущербом от американских баз, однако на них никто не реагировал: ни местные СМИ, ни местные власти.

Американские военные спровоцировали экологический кризис

Несмотря на то, что Соединенные Штаты со времен Тедди Рузвельта считают себя главной «природоохранной державой», на своей территории американские военные относятся к окружающей среде точно так же, как и за рубежом. Доходит до того, что граждане США подают коллективные петиции о закрытии военных объектов из-за повышенной экологической опасности. Фермеры из штата Колорадо даже подали в суд на ВВС США, чья военная база находится возле местечка Колорадо-Спрингс, за отравление водоемов и почв, что сделало невозможным сельское хозяйство и губительно сказалось на здоровье жителей.

Заболеваемость раком в районе дислокации базы выросло в несколько раз. Фермеры в шутку называют химические вещества, используемые  военными, «Агент Оранж 2.0» в честь биологического оружия, которое США применяли во время американо-вьетнамской войны. Коренной житель Колорадо-Спрингс Марк Фэйворс признается: «Четыре поколения местных жителей пили отравленную воду».

Согласно независимым исследованиям, схожая ситуация существует вокруг трех сотен других военных объектов США, однако, несмотря на многолетние попытки жителей привлечь к проблеме внимание правительства и закрыть военные базы, никакой реакции до сих пор не последовало. Так сложилось довольно давно, что действия Минобороны США, какими бы вредоносными, неадекватными и губительными они ни были, вне поля критики. Ключевые американские СМИ иногда позволяют себе негативно высказаться о мелких прегрешениях военных, нецелевых финансовых тратах, ошибочных стратегических расчетах или дедовщине. Однако по всем остальным скользким проблемам, в том числе и по вопросу экологии, Пентагон — сам себе бог, царь и судья.

Американские военные спровоцировали экологический кризис

Напомним, во второй половине XX века вооруженные силы Соединенных Штатов стали главными загрязнителями и уничтожителями окружающей среды. Прежде всего, следует вспомнить ядерные испытания США, которые создали в мире рекордное число радиоактивных зон, которые не подлежат восстановлению в течение долгих десятилетий. Только на Маршалловых островах США использовали 60 ядерных бомб. Во Вьетнаме, Камбодже и Лаосе в конце 1960-х  — начале 1970-х годов при помощи новейшего на тот момент биологического оружия, военной техники и напалма были уничтожены сотни тысяч гектаров джунглей, а вместе с ними миллионы животных. Урон от действий Пентагона во Вьетнаме вполне сравним с недавними лесными пожарами в Австралии, с той лишь разницей, что пожары — природная катастрофа, а истребление вьетнамской флоры и фауны — военное преступление США, которое до сих пор не признано и не расследовано.      

Оценка экологического ущерба от регулярных военных испытаний, проводимых Пентагоном, до сих пор должным образом не проведена, однако отдельные факты известны. За период испытаний авиабомб и взрывчатых веществ на Гавайских островах с 1940-х по 1990-е годы были безвозвратно уничтожены все артезианские скважины, а океаническая вода вокруг островов, на которых проводились испытания, стала непригодной как для купания, так и для жизни морской фауны. Выбросы в атмосферу от постоянных полетов американской авиации, спуск вредных веществ в океан от работы двигателей американских авианосцев стократно превышает экологический вред, наносимый всеми остальными армиями мира. За период с 2001-го года американская техника выбросила в атмосферу 1,2 миллиарда тонн углерода. Для сравнения весь годовой объем выбросов углерода Великобритании составляет примерно 360 миллионов тонн. Иными словами, для эмоциональных упреков и обид Греты Тунберг есть вполне конкретный и известный адресат.

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