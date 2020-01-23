Захарова назвала операцию САА в Идлибе вынужденной реакцией на атаки террористов

Москва, 23 января. Сирийская арабская армия (САА) вынуждена реагировать на атаки террористов в Идлибе и проводить ограниченные операции по нейтрализации угрозы со стороны боевиков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила, что российские и турецкие военные предприняли попытку установить режим тишины в Идлибе. Однако террористические группировки проигнорировали инициативу. В настоящий момент число атак боевиков доходит до 60 за сутки. Счет жертв и пострадавших, в том числе среди мирного населения, идет на десятки, подчеркнула представитель российского ведомства.

Представитель МИД РФ напомнила, что для выхода мирных жителей из зоны деэскалации были созданы три гуманитарных коридора, с 13 января ими воспользовались около 1,5 тысячи человек.

«Террористы препятствуют выходу гражданского населения, они обстреливают пропускные пункты. Это является лишним подтверждением неоднократно озвученной нами позиции, что проблема Идлиба не решится до тех пор, пока там хозяйничают террористы, признанные таковыми Советом Безопасности ООН», ― приводит слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

Кроме того, Захарова обвинила США в препятствовании миссии ООН по эвакуации «Эр-Рукбана» в Сирии. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что гуманитарная миссия ООН не решит проблему лагеря «Эр-Рукбан» ― гумконвои с помощью не доходят до беженцев.