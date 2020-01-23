Геннадий Онищенко призвал граждан России не паниковать из-за нового коронавируса. ФАН-ТВ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко провел пресс-конференцию на тему «Новый коронавирус: правда и вымысел». 23 января экс-глава Роспотребнадзора пообщался с прессой в Москве.

Весть о китайском коронавирусе разлетелась по миру в конце прошлого года, когда в одной из провинций КНР, городе Ухань появились первые зараженные. Спустя почти месяц вирус распространился по всей территории Китая.

«На 22 января в общей сложности зарегистрировано 571 подтвержденный случай пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией. В 25 провинциях в Китае, включая 95 тяжелых случаев и 17 случаев смерти», — информировал Геннадий Онищенко.

Случаи летального исхода зарегистрированы только в эпицентре, городе Ухань, сейчас он закрыт на карантин. За последние сутки там зарегистрировано 131 подтвержденное заболевание и восемь случаев смерти.

«Все люди, которые ушли в мир иной, они все старших возрастных групп. Здесь мертвые учат больных. Перевод этих посмертных эпикризов для наших клиницистов дает очень серьезную поддержку», — объяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке.

Онищенко отметил, что новый вирус появился давно, но на человека распространился только сейчас. Минздрав России уже приступил к созданию вакцины, ведутся переговоры с Китаем о возможности получения биоматериала.

«Паниковать я бы вас не призывал, этого делать не надо. Медицина эту тему знает. Особенности в лечении мы сейчас начинаем для себя прояснять, и такая работа проводится. Вчера вот заявляли о двух случаях, сегодня было дано официальное опровержение», — успокоил обравшихся Геннадий Онищенко.

Бывший глава Роспотребнадзора отметил, что заразиться коронавирусом через китайские товары, заказанные в интернете, практически невозможно.