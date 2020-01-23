Блогер Макаренко призвал наказывать СМИ за антироссийскую пропаганду

Москва, 23 января. Общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко призвал российские власти наказывать отечественные СМИ, которые целенаправленно занимаются распространением антироссийской пропаганды.

Так он прокомментировал публикацию «Новой газеты» о том, что две российские нефтедобывающие компании «Велада» и «Меркурий» занимаются геологоразведкой, а также добычей нефти и газа в Сирии. Оба предприятия автор материала связывает с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.

«Новая газета» действует, как волк в овечьей шкуре. Наверное, уже давно пора закрутить серьезно «гайки». СМИ должны отвечать за свою антироссийскую пропаганду, а государство должно таким медиа перекрыть кислород», — пояснил Макаренко в разговоре с Nation News

Он обратил внимание на то, что публикацию «Новой газеты» тут же растиражировали в Telegram сирийские боевики, находящиеся в Идлибе. По словам блогера, это лишний раз доказывает, что у антироссийских СМИ и терроризма одни и те же спонсоры.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о прайсе «Новой газеты» за публикацию компромата. Главный редактор издания готов публиковать любой заказной материал за 2 млн рублей.