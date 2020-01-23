Шерин считает, что Вашингтон готов на любые меры для дестабилизации обстановки в Иране

Москва, 23 января. Запрет США на выдачу инвестиционных и коммерческих виз для иранцев говорит о готовности Вашингтона пойти на любые меры, чтобы расшатать обстановку в ближневосточном государстве и увеличить количество недовольных граждан. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Ранее стало известно, что граждане Ирана больше не могут обращаться за указанными категориями виз в США. Решение, объявленное Министерством внутренней безопасности Соединенных Штатов, стало очередной санкционной мерой против Тегерана.

«В любом государстве есть бизнес-элита, и США сейчас пытаются по ней ударить. На мой взгляд, у президента США Дональда Трампа все расписано, и он постепенно выполняет поставленные задачи, можно посмотреть на торговую сделку с Китаем для примера. Трамп делает все постепенно, и, я думаю, что он будет дожимать вопрос по Ирану», — сказал Шерин в комментарии для Nation News.

Эксперт считает, что в Вашингтоне прекрасно осознают, что Иран обладает мощным военным потенциалом, и в ситуации прямого столкновения с ним США получат значительный урон и испортят репутацию государства не только на политической арене, но и в глазах собственных граждан. Поэтому американские власти не решаются на открытые военные противостояния и действуют исключительно с помощью излюбленных экономических санкций.

«Пока не настала та ситуация, при которой американцы приняли бы такое решение (атака на Иран. — Прим. ФАН), но я думаю, она настанет. И для этого у них существует Израиль — очень хороший союзник, за которым не заржавеет, а американцы будут разводить руками и выступать в качестве «миротворцев». Я думаю, что такой «миротворческий» сценарий от них вполне возможен», — заключил эксперт.

Многие эксперты сходятся во мнении, что в дестабилизации на Ближнем Востоке ведущую роль играют именно США. Американцы без разрешения приходят на чужие территории и начинают реализовывать на них свои задачи. Одним из ярких примеров такой оккупационной политики является Сирия, где американский контингент прочно обосновался и наладил контрабанду государственной нефти.

Убив генерала КСИР Касема Сулеймани, Вашингтон обострил ситуацию в регионе в очередной раз. В результате Ирак выступил с требованием вывода военных США со своей территории, поскольку в Багдаде нападение на иранского военачальника расценили как нарушение условий размещения американских сил.

В Иране авантюризм США привел к появлению обещаний, прочащих вознаграждение за голову американского лидера Дональда Трампа. Военный эксперт Александр Михайлов выразил мнение, что это свидетельствует о сильной усталости Ближнего Востока от американской оккупации, и страны приступают к выдавливанию непрошенных гостей из региона.