Путин предложил провести саммит лидеров стран постоянных членов СБ ООН

Иерусалим, 23 января. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости провести в 2020 году саммит с участием лидеров России, Китая, США, Франции и Великобритании для решения мировых проблем.

Глава государства отметил, что несогласованность действий в современном мире может обернуться катастрофическими последствиям, поэтому пять стран — членов Совета Безопасности ООН должны провести совместное мероприятие для решения накопившихся проблем.

«Пример, на мой взгляд, могут и должны подать страны — основательницы ООН. Пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации», — сказал президент РФ в ходе выступления на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме.

Глава государства отметил, что в этом мероприятии должны принять участие лидеры России, Китая, США, Франции и Великобритании. Он также добавил, что российская сторона готова к проведению данной встречи.

«Мы намерены, не откладывая, направить соответствующие послания лидерам «пятерки», — пояснил Путин.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает реакции лидеров пяти стран на инициативу Владимира Путина.

«Нам еще предстоит узнать реакцию коллег на эту инициативу президента Путина», — сказал журналистам Песков.

Стоит отметить, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, наследник британского престола принц Чарльз, а также вице-президент США Майк Пенс.