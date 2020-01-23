Захарова обвинила США в препятствовании миссии ООН по эвакуации «Эр-Рукбана» в Сирии

Москва, 23 января. США затягивают реализацию плана ООН по эвакуации беженцев из подконтрольного боевикам лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сложная обстановка наблюдается в оккупированной США зоне вокруг «Ат-Танфа». Пятый месяц откладывается реализация плана ООН по эвакуации оставшихся жителей лагеря «Эр-Рукбан» из-за отказа США и подконтрольных им боевиков дать необходимые гарантии безопасности», ― приводит слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что гуманитарная миссия ООН не решит проблему лагеря «Эр-Рукбан» ― гумконвои с помощью не доходят до беженцев.

Американский контингент оккупировал 55-километровую зону «Ат-Танф», чтобы обеспечивать потребности подконтрольных Вашингтону боевиков за счет гуманитарной помощи.

Пока боевики присваивают себе гуманитарные грузы ООН, жители лагеря вынуждены существовать в нечеловеческих условиях. В лагере царит разруха, голод и нищета, люди живут в палатках, а старики и дети умирают без необходимых лекарств. При этом мирное население, по сути, находится в плену у поддерживаемых США боевиков: чтобы выбраться из лагеря, необходимо заплатить неприподъемную для сирийцев сумму.

Военные США находятся в Сирии незаконно, без согласия официального Дамаска. США оккупировали часть сирийской территории, богатую нефтью, и расхищают нефтяные месторождения страны руками боевиков из террористических формирований.