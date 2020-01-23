МИД РФ надеется, что Киев будет чаще проявлять волю к практическим шагам по Донбассу

Москва, 23 января. Россия рассчитывает, что Украина будет чаще проявлять волю к практическим шагам по урегулированию ситуации в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее словам, РФ приветствует определенные подвижки на треке урегулирования в прошлом году, которые были связаны с подготовкой и проведением саммита в «нормандском формате» в Париже. Дипломат напомнила, что перед встречей лидеров «нормандской четверки» Киев выполнил данные ранее обещания, например, подписал «формулу Штайнмайера» и обеспечил разведение сил на трех участках линии соприкосновения. При этом, по словам Захаровой, начавшееся разведение в Золотом и Петровском до сих пор фактически не завершено.

«Украинская сторона не разобрала фортификационные сооружения, не устранила минные заграждения», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Захарова указала, что на линии соприкосновения стали меньше стрелять, в новогодние праздники и даже фиксировались дни полной тишины.

«Хочется надеяться, что украинские власти будут демонстрировать эту волю чаще, и, к сожалению, пока с этим есть проблемы», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, гражданская война на Украине длится с 2014 года. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк объявили о независимости, в ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса.