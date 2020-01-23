Пограничники не пустили на Украину российских политиков

Киев, 23 января. Пограничники не пустили на Украину трех российских политиков — двух представителей партии «Единая Россия» и члена КПРФ. Об этом сообщили в Госпогранслужбе страны.

«Вечером 22 января в столичных аэропортах «Борисполь» и «Киев (Жуляны)» трое российских политиков не смогли пересечь украинскую границу», — сказано в сообщении.

Ведомство не указало фамилии российских граждан. Известно лишь, что один из них — член «Единой России» и «бывший мэр одного из облцентров РФ». Он прибыл в «Борисполь», но, как указали пограничники, не смог подтвердить цель приезда. Он отправился из Киева в Германию.

Еще двое россиян в аэропорту «Киев» объяснили, что на Украину прибыли для участия в конференции. Пограничники тем не менее их не пропустили. Политикам пришлось покинуть пределы страны.

Недавно в пресс-службе министерства внутренних дел Украины сообщили, что в 2019 году пограничники отказали во въезде более 7,3 тысячи российским гражданам. В большинстве случаев причиной стало посещение россиянами Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Отношения двух стран ухудшились на фоне государственного переворота в Киеве в 2014 году. На Украине тогда началась гражданская война, а Киев стал бездоказательно обвинять Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. При этом российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Украинские власти до сих пор не приняли волеизъявления крымчан, которые после госпереворота в Киеве заявили на народном референдуме о желании воссоединиться с Россией.