Депутат НС ДНР Жейнова призвала Киев заняться украинской экономикой, а не войной

Украина так стремилась в Евросоюз и столько приложила усилий, чтобы буквально уничтожить тот потенциал, который ей достался после распада СССР, что теперь возглавляет рейтинг самых бедных стран Европы. Такое мнение в комментарии Федерального агентства новостей высказала депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Марина Жейнова. По ее мнению, Украина должна заняться экономикой, а не войной.

Протесты во Львове

В четверг, 23 января, во Львовской области Украины шахтеры предприятия «Львовуголь» перекрыли международную трассу Львов — Рава-Русская, требуя выплатить им зарплаты. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на представителя профсоюза предприятия.

Сообщается, что шахтеры до сих пор не получили полных выплат за октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года. Всего в акции протеста приняли участие более 50 шахтеров. Кроме того, присутствуют работники полиции. Сумма задолженности перед ними составляет 317,79 миллионов гривен (более 800 миллионов рублей).

В декабре прошлого года четверо лидеров независимых профсоюзов государственного предприятия «Львовуголь» начали голодовку в здании Львовской областной государственной администрации.

«Ситуация не вызывает удивления»

По словам Марины Жейновой, украинские шахтеры с завидной регулярностью устраивают пикеты с требованиями погасить задолженность по заработной плате.

«Во Львовской области они перекрыли трассу Львов-Рава Русская, так как им не оплачивали труд более трех месяцев, а сумма долга превысила 300 миллионов гривен. Ранее четыре человека начали голодовку у здания Львовской областной государственной администрации. Если честно, то в стране, в которой премьер-министр публично признается в своей некомпетентности в сфере экономики — такая ситуация не вызывает удивления», — считает Марина Жейнова.

По ее словам, Украина так стремилась в Евросоюз и для этого столько приложила усилий, чтобы буквально уничтожить тот потенциал, который ей достался после распада СССР, что теперь возглавить рейтинг самых бедных стран Европы. За последние 20 лет население Украины сократилось на больше чем на 11 миллионов человек и если ее экономика продолжит скатываться вниз, то ее граждан ожидает весьма печальное будущее.

«Сейчас она держится на плаву только благодаря кредитам МВФ, которые все больше вгоняют страну в долги: начиная с 2014 года внешний долг Украины вырос почти в четыре раза. Руководству Украины нужно срочно предпринимать шаги для стабилизации ситуации, но вместо этого они наращивают (или рассказывают, что наращивают) военный потенциал, рассуждают о силовых сценариях возвращения Донбасса и придумывают новые виды санкций для Российской Федерации и ее граждан», — заключила Марина Жейнова.

Ранее львовский ведущий Остап Дроздов заявил, что русскоязычные граждане не могут считаться патриотами Украины. Он утверждает, что никогда не признает русскоговорящих людей своими соотечественниками. По его словам, даже волонтерство и искренняя поддержка Украины ничего не изменят.