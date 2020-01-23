Участники группы «На-На» проведали в больнице Ксению Пунтус. ФАН-ТВ

23 января, «нанайцы» в полном составе приехали в больницу имени Боткина в Москве, чтобы поддержать модель Ксению Пунтус. Об этом сообщает корреспондент ФАН. Ранее девушка снялась в роли Зинаиды в одноименном клипе коллектива.

По словам музыкантов, Ксения выглядит прекрасно и, несмотря на серьезную травму, улыбается и шутит.

«Даже во время съемок клипа она не улыбалась так часто, как сегодня», —отметил Михаил Игонин, один из самых молодых участников коллектива.

Музыканты переживали за Ксению и подчеркнули, что ей, скорее всего, заново придется учиться ходить.

«Я по себе знаю, что такое процесс восстановления. Ей заново придется учиться ходить. Но она настроена оптимистично и заявляет, что как только вытащат железяки, пойдет кататься на скейте», — рассказал Владимир Политов.

О причинах случившегося участники группы «На-на» расспрашивать Пунтус не стали, назвав это дурным тоном. Они предполагают, что падение — несчастный случай, и искать виновных в этом не стоит.

Напомним, 21-летняя модель Ксения Пунтус выпала из окна расположенной на третьем этаже квартиры Андрея Бакова, внука известного кинорежиссера Никиты Михалкова. Это произошло, пока молодой человек спал. У девушки закружилась голова, когда она сидела на подоконнике.