Кургинян рассказал, где могут «реабилитировать Гитлера» через 10-15 лет

Власти Польши сформировали кризисный штаб по мониторингу выступлений на проходящем в Израиле Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, опасаясь заявлений президента России Владимира Путина. По мнению российских экспертов, поляки открыто воюют с исторической правдой, и вслед за ними нацизм может быть обелен во многих постсоветских республиках, отделившихся от РФ.

В Варшаве считают, что выступление российского лидера может стать «попыткой навязать собственную версию истории и выставить Польшу в невыгодном свете». Как заметил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, Варшава не даст себя спровоцировать и готова ответить на то, что, возможно, произойдет в Иерусалиме.

«Посмотрите на эту нервную, паническую реакцию Польши. Не Россия это начала. Попытки Польша делала уже неоднократно. Еще два года назад Польша приняла позорнейший закон — слава богу, осужденный почти во всем мире, который, по сути, запрещает говорить правду о преступлениях поляков во Второй мировой войне, об антисемитизме в Польше. То есть поляки начали войну против исторической правды. Открыв забрало, пошли, в том числе, против России, против нашей общей истории, истории Холокоста и Второй мировой войны. Не замечать этого нельзя», — прокомментировал поведение Варшавы политолог, международный обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

А лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян заметил, что через дискредитацию заслуг СССР в победе над нацистской Германией и ее пособниками обеляется нацизм.

«Что тут особенно нового? Европа в значительной степени «легла» под Гитлера. Мы не можем сказать, что вообще никто не сопротивлялся. Конечно, сопротивлялись. Были антигитлеровские силы. Кто-то сдавал, а кто-то спасал. Боролись на 70 процентов коммунисты, на 30 процентов — либеральные группы. Дальше была победа. Но что делать тем, кто был с Гитлером? Они ушли под американцев, и когда началась десоветизация Восточной Европы, пришли. То есть пришли те же неонацисты, которых Запад подобрал для того, чтобы работать против Советского Союза. Как эти силы не могут пытаться обелить нацизм? Конечно, они пытаются. А как обеляется нацизм? Через дискредитацию Победы СССР», — сказал Кургинян в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

По словам эксперта, антисоветский националист — это бывший неофашист. И это подтверждается в соседних Украине и Прибалтике, а «дальше будет развиваться всюду» в постсоветских республиках. Если они не изменят своего антироссийского курса, то лет через 10-15 «реабилитируют Гитлера».