Общественница Чудновец требует отправить Водонаеву в СИЗО за слова о «рожающем быдле»

Высказывание телеведущей Алены Водонаевой о «рожающем быдле» вызвало бурную реакцию в российском обществе. На эту тему высказались даже ведущие политики. Общественница Евгения Чудновец, в свое время осужденная на срок в колонии за репост в соцсети «ВКонтакте», а затем полностью оправданная, считает, что Водонаева совершила преступление, за которое должна понести уголовное наказание. Чудновец написала обращение к генпрокурору РФ с просьбой проверить слова Водонаевой на экстремизм.

Свою позицию общественница разъяснила в интервью колумнисту Федерального агентства новостей, эксперту комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогеру Вадиму Манукяну.

— Евгения, вы написали обращение к генпрокурору с просьбой проверить слова Алены Водонаевой о «рожающем быдле» на экстремизм. В чем, на ваш взгляд, тут экстремизм, и какое наказание для Алены вам кажется достаточным?

— «Прошу возбудить уголовное дело по статье 282 УК РФ в отношении бывшей участницы «Дома-2» Алены Водонаевой, допустившей в своем Instagram высказывания экстремистского содержания. Также прошу оперативно заблокировать Instagram Алены Водонаевой, так как сама она удалять посты не желает», — вот так я кратко написала и прикрепила скрины постов Водонаевой.

Считаю, что с ней нужно поступить, как с большинством осужденных за экстремизм: заблокировать счета, посадить в СИЗО или под домашний арест пока идет следствие, осудить по статье за экстремизм, оштрафовать и запретить ей вести какую-либо блогерскую деятельность, заблокировать ее аккаунт в Instagram и YouTube-канал.

— В свое время вы отсидели несколько месяцев за репост. В итоге вам помогли добиться справедливости, и вы были полностью оправданы. Есть вероятность, что после разбирательств, инициированных в том числе по вашему обращению, Водонаева может лишиться свободы. Чисто по-человечески — вам не жаль ее, ведь она может оказаться в той же ситуации в заключении, что были вы?

— Мне ее не жаль, и вот почему. Я же просила ее удалить посты, прекратить преступление — унижение будущих мам, которые хотят испытать радость материнства. Надеялась, что она извинится перед семьями, которые оскорбила. К сожалению, она не раскаялась в содеянном и считает, что так себя вести — это нормально.

Сравнивать ситуацию мою и Водонаевой нельзя, потому что цель моего репоста и ее постов слишком разные. Всегда нужно искать мотив, почему человек совершил тот или иной поступок. Алена дважды оскорбила россиян, 20 миллионов человек, которые живут небогато, и сделала она это в своем двухмиллионном (по количеству подписчиков) блоге с целью увеличить число подписчиков и заработать деньги.

У меня же был репост в закрытую группу активистов с целью проведения собственного расследования для защиты одного конкретного ребенка (уголовное дело против Чудновец было возбуждено в 2016 году по статье о распространении детской порнографии. — Прим. ФАН).

То есть — у нее цель распространить и заработать, а у меня была — разобраться и помочь.

— Вы сами уже испытали радость материнства, насколько я знаю, живете небогато, но при этом растите сына. Сейчас вы воспитываете его в одиночку, и вам приходится нелегко. Резанули ли вас лично слова Водонаевой про «рожающее быдло»? Обиделись ли вы лично за себя?

— Конечно, своими словами Алена меня сильно оскорбила. Ведь я небогатый человек. А, по ее словам, в России рожают только богатые люди или «необразованное быдло». Я себя уважаю, и подобные оскорбления терпеть не собираюсь.

Несмотря на то, что моей семье порой финансово тяжело, я не оставляю мечты о втором ребенке. Возможно, когда-нибудь бог благословит меня, и я еще раз стану мамой. Было обидно читать у Водонаевой, что небогатые женщины, которые хотят родить детей в нашей стране, это непременно те, которые сделают это ради маткапитала или бутылок водки!

— Нет ли у вас ощущения, что Водонаева, помимо хайпа для продвижения своих интернет-ресурсов, решила еще и в политику податься? Возможно, она решила подзаработать именно на протестном хайпе?

— У меня сложилось ощущение, что Алена решила использовать полученный хайп для сбора донатов, возомнив себя теперь [Алексеем] Навальным в юбке. Но реально повлиять на события в стране у нее не получится, потому что она ничего не предлагает, а только отрицает.

Смотрю на заявления Водонаевой, и у меня складывается ощущение, что она — как «капитан очевидность». Перечисляет проблемы, которые давно озвучены и уже решаются на уровне министерств. Правительство уже думает, как расширить помощь для детей, малоимущих семей, как избавить страну от нищеты, а она для себя только «открыла Америку». Но у нее на этом вряд ли получится заработать.

Еще я внимательно слушала ее выступление на передаче «Время покажет». У нее там ведущий спросил, в каком она статусе, чтобы кому-то запрещать рожать. Она ответила, что у нее пока такого статуса нет, но она подумает, как добиться влияния, чтобы иметь возможность это сделать. Это вызвало у меня настоящий шок. Ей ведущий прямо сказал, что здесь есть признаки «социального фашизма».

А Константин Малофеев (глава группы компаний «Царьград». — Прим. ФАН) озвучил высказанную мною ранее мысль, что ее высказывания — это чистейшая статья 282 об экстремизме. Она говорила про «низкие слои населения». Что это за новый термин для наших граждан? Зачем она его нам навязывает? А что она говорила о безответственности пар, которые из последних сил пытаются завести детей?! А эти ее заявления: «плодить нищету — это фашизм» или «я не хочу, чтобы страна в таком виде, какая она сейчас есть, существовала в будущем»! Это абсолютный шок!