Путин назвал преступления нацистов против евреев одной из позорнейших страниц истории

Иерусалим, 23 января. Президент РФ Владимир Путин назвал преступления нацистов против еврейского народа одной из самых черных и позорных страниц мировой истории. Об этом он заявил, выступая на форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом», который проходит в эти минуты в Иерусалиме.

«Преступления, совершенные нацистами, их обдуманное, спланированное, как они говорили, «окончательное решение еврейского вопроса» — это одна из самых черных и позорных страниц новейшей мировой истории», — сказал он.

При этом Путин подчеркнул, что у нацистов были сообщники в Европе, которые по своей жестокости зачастую превосходили своих «хозяев». В частности, они обслуживали так называемые «фабрики смерти» — концлагеря, которые немцы создавали в Европе. Президент РФ напомнил, что только в концлагере Освенцим погибли сотни тысяч людей, более половины из которых были евреями.

Освенцим располагался в Польше. За несколько лет существования этой «фабрики смерти» нацисты убили 1,4 млн человек, 1,1 млн из которых были евреями. Лагерь был освобожден советскими войсками 27 января 1945 года. Сегодня эта дата отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста.

Напомним, что Путин в четверг прибыл в Иерусалим с официальным визитом. Он принял участие в форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом», а также открыл памятник героям блокадного Ленинграда — бронзовую стелу, которая была установлена в Иерусалиме по инициативе местных жителей. Поездка российского лидера в Израиль приурочена к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста.