Путин открыл памятник защитникам блокадного Ленинграда в Израиле. События дня. ФАН-ТВ

«Свеча памяти» в Иерусалиме Монумент, посвященный героизму защитников и жителей блокадного Ленинграда, открыли в Израиле. «Свеча памяти» — такое название ему дали не случайно. Величественный, он рассказывает о том, что память о подвигах обычных людей никогда не угаснет. Монумент установлен в парке в центре Иерусалима. В его основании заложена капсула с землей Пискаревского мемориального кладбища, где похоронено 490 тысяч человек, погибших в осажденном Ленинграде. Среди них и десятки тысяч евреев. В открытии участвовали президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Также глава нашего государства выступил на международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». Мероприятие посвящено 75 годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста. В нем приняли участие лидеры государств и правительств 45 стран. Владимир Путин отметил, что Холокост — один из самых ужасных примеров бесчеловечных преступлений, совершенных нацистами. 40% убитых и замученных евреев были из Советского Союза. Это общая трагедия. «Здесь (в Израиле), как и в России, понимают всю значимость уроков Второй мировой войны и не позволяют миру забыть, к чему приводит национальный эгоизм, разобщенность, попустительство любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии. Наш общий долг передать эти знания будущим поколениям, правнукам победителей, воспитав в них благодарную память к тем, кто подарил нам свободу и ценой своей жизни доказал непреходящую ценность мира и справедливости», — подчеркнул российский лидер.

Дело о ЧП в хостеле В Перми продолжают расследовать дело о гибели постояльцев мини-отеля. Ранее задержанному сотруднику МЧС предъявили обвинение в халатности. По версии следствия, в хостеле было допущено множество нарушений. Год назад во время проверки сотрудник министерства их заметил, но ничего не предпринял. Однако в МЧС эту версию опровергли. Сотрудники ведомства уверены, что инспектор действовал по правилам. Ну а собственника хостела тогда привлекли к ответственности. Сам инспектор своей вины не признает. Его отпустили под подписку о невыезде. Напомним, трагедия в Перми произошла в ночь на 20 января. Мини-отель, который располагается в подвале, затопило кипятком. Все произошло из-за прорыва трубы. Погибли пять человек, еще шесть получили ожоги. Как выяснилось, постояльцы никак не могли выбраться из подвального помещения. В момент аварии единственный эвакуационный выход был заперт. Расследование дела продолжается.