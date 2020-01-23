Путин вручил орден Мужества внучатой племяннице героя восстания узников «Собибора»

Иерусалим, 23 января. Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Израиль вручил орден Мужества Нице Шахам, она приходится внучатой племянницей герою восстания узников лагеря смерти Собибор Леону Фельдгендлеру.

В нацистском лагере в Польше с 1942 по 1943 год уничтожили от 150 до 250 тысяч евреев, данные историков расходятся. Восстание, которое возглавлял советский лейтенант Александр Печерский, стало первым удачным в истории Второй мировой войны. После случившегося лагерь был закрыт.

Фельдгендлер родился в 1910 году в Туробине, который в то время был посадом Красноставского уезда Люблинской губернии Российской империи. Затем семья перебралась в Жулкевку, а отец стал главным раввином.

Осенью 1942 года Фельдгендлера депортировали в Собибор, где он возглавил лагерное подполье и впоследствии стал одним из организаторов восстания.

После того, как Красная армия освободила Восточную Польшу, он жил в Люблине. Жизнь Фельдгендлера оборвалась в 1945 году при неизвестных обстоятельствах. Предполагается, что убить его могла Армия Крайова — подпольная польская военная организация времен Второй мировой войны, действовавшая в 1942—1945 годах.

Путин посмертно наградил Фельдгендлера в июле 2019 года за мужество и героизм, проявленные при организации восстания в лагере смерти Собибор.

В прошлом году скончался последний участник восстания в нацистском концентрационном лагере Семен Розенфельд, ему было 96 лет.