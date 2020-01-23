Ученые установили возможный первоисточник китайского коронавируса

Москва, 23 января. Китайским ученым удалось обнаружить возможный источник коронавируса, вспышка которого была зафиксирована в городе Ухань. Об этом сообщает журнал медицинской вирусологии Journal of Medical Virology.

Ученые провели исследование, в ходе которого сравнили генетические коды вируса и различных животных. Согласно результатам исследования, вероятным источником нового коронавируса являются змеи. По данным ученых, первоисточником вируса может быть южнокитайский многополосый крайт или китайская кобра.

«Полученные нами данные указывают, что змея является наиболее вероятным животным — носителем инфекции», — отмечают исследователи.

Кроме того, ученым удалось становить, что новое заболевание возникло в результате слияния коронавируса, который был обнаружен у летучих мышей, с другим коронавирусом неизвестного происхождения.

Стоит отметить, что жители Китая часто употребляют в пищу змей. Порядка 60% населения юго-западных районов Китая регулярно едят мясо змей. Ученые предполагают, что источником нового вируса стали продукты, которые продавались на оптовом рынке в городе Ухань.

Напомним, в конце 2019 года в городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что причиной эпидемии стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Источником вируса стал городской рынок морепродуктов. К настоящему моменту число носителей нового вируса превышает 600 человек. Зафиксированы 17 летальных исходов. Кроме того, случаи заражения новым видом коронавируса были зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.