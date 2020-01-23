Жители ЦАР после атаки вооруженной группировки пожаловались на бездействие MINUSCA

Банги, 23 января. Жители супрефектуры Нанга-Богила ЦАР заявили о присутствии неизвестной вооруженной группировки в регионе.

По данным издания RJDH, вооруженная группа людей напала 21 января на двух человек, «отнимая у них все». Местные источники подтвердили наличие вооруженных людей, которых было трудно идентифицировать. Жители района выразили свое беспокойство в связи с присутствием вооруженных формирований.

В регионе заблокировали движение транспорта из-за атаки неизвестных и, по словам жителей Нанга-Богилы, логистика и передвижение людей стали невозможными из-за страха подвергнуться нападению.

Местные жители сообщили, что камерунский контингент MINUSCA, который находится в регионе, не реагирует на нестабильную ситуацию и ничего не делает для защиты людей.

Жители ЦАР уже не в первый раз жалуются на бездействие миротворческого контингента ООН. За все время нахождения в республике MINUSCA не улучшили ситуацию и не в силах противостоять насилию в ЦАР. Кроме того, их регулярно обвиняют в насилии в отношении гражданских лиц, в том числе в избиениях, пытках и сексуальном насилии.