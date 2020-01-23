Депутат Затулин заявил, что фейк о роспуске Госдумы не поддается никакой логике

Москва, 23 января. Фейковые сообщения западных СМИ о якобы готовящемся роспуске Госдумы не поддаются никакой логике и преследуют лишь одну цель — дестабилизировать ситуацию в России. Такое мнение высказал в четверг депутат Госдумы Константин Затулин.

Он обратил внимание на то, что подобные сообщения стали появляться в зарубежной прессе задолго до послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое привело к отставке правительства. Это значит, что обслуживающим антироссийскую повестку журналистам заранее спустили необходимые инструкции для создания нервозности в российском обществе.

«Эта идея не поддается никакой логике, кроме одной — желанию создать нервозность в самой Госдуме и обществе, породить какую-то реакцию в политических кругах, турбулентность. Очевидно, что это попытка какой-то дестабилизации, чтобы нанести ущерб стране», —отметил Затулин в разговоре с порталом iReactor.

Депутат подчеркнул, что опровергать подобные фейки — себе дороже, поскольку муссирование этой темы будет только на руку авторам вброса. Поэтому в данной ситуации лучше всего действовать по принципу «Собака лает, караван идет».

Напомним, что ранее ряд иностранных СМИ сообщили со ссылкой на источники о том, что в РФ якобы готовится роспуск Госдумы. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин назвал эти публикации вмешательством в суверенные дела России.

Примечательно, что это уже не первый случай вмешательства зарубежных средств массовой информации во внутренние дела РФ. В частности, летом прошлого года немецкие журналисты открыто призывали москвичей выходить на незаконные акции протеста.