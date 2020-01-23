Памфилова назвала плюсы проведения голосования по конституции в будний день

Москва, 23 января. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова поддержала идею о проведении Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в будний день. Об этом она заявила в ходе заседания рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию РФ.

«Насчет идеи переноса дня голосования на апрель, которую давно продвигает ЛДПР, я не против, в том числе переноса дня голосования на рабочий день, у этого есть свои плюсы», ― приводит слова Памфиловой корреспондент Федерального агентства новостей.

В ходе заседания депутат от ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что проведение голосования в будний день позволит повысить интерес со стороны граждан.

«Эта практика есть во многих странах, чтобы не забирать у граждан время выходного дня. Это должно быть удобное и безопасное голосование, чтобы человеку не надо было далеко идти», ― отметил Нилов.

Кроме того, Нилов не исключил, что голосование может проходить не в один день, а длиться два-три дня.

Президент РФ Владимир Путин 15 января выступил с посланием Федеральному собранию, в котором заявил, что настало время внести в Конституцию РФ некоторые поправки. Глава государства предложил вынести на общественное обсуждение предложения, направленные на изменения политической структуры государства.

Ранее Памфилова объяснила, почему Всероссийское голосование является наиболее подходящим форматом для выяснения мнения россиян по внесению изменений в Конституцию РФ.