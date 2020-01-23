Путин едва сдержал слезы на открытии памятника героям блокадного Ленинграда в Иерусалиме

Иерусалим, 23 января. Открытие монумента «Свеча памяти», посвященного подвигу жителей и защитников блокадного Ленинграда, глубоко тронуло президента РФ Владимира Путина. Во время выступления он едва сдержал слезы.

В четверг глава государства прибыл в Израиль для участия в форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». В Иерусалиме он присутствовал на открытии памятника героям блокадного Ленинграда. 27 января будет отмечаться годовщина со дня полного освобождения осажденного города.

На открытии монумента Путин произнес речь, во время которой у него от эмоций перехватило горло. Голос президента дрогнул.

«Памятник — это очень хорошо. Это останется надолго, надеюсь, на века. И открыть его можно по-разному. Но так, как это сделали вы сегодня… Спасибо», — произнес глава государства.

Если российскому лидеру удалось сдержать слезы, то главе МИД РФ Сергею Лаврову пришлось вытирать их с лица, настолько его тронул момент.

«Свеча памяти» представляет собой необычный памятник-стелу. Внутри монумента начинает работать метроном, когда к нему приближается человек. Именно такой звучал в свое время в блокадном Ленинграде.

Напомним, блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, блокадное кольцо прорвали 18 января 1943 года. В осажденном городе за почти 900 дней погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей — историки по-прежнему не могут прийти к точным данным.

Президент России в минувшую субботу побывал в Северной столице, где в День прорыва блокады Ленинграда возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. Цветы он оставил и у одной из могил. Как недавно удалось выяснить поисковикам, на этом кладбище в Петербурге покоится брат Путина, умерший еще ребенком в блокадном городе.