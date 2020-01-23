Пиарщик Зеленского рассказал о большой ошибке президента Украины в Израиле

Приезд президента Украины Владимира Зеленского в Израиль на памятные мероприятия, посвященные памяти жертв Холокоста, ознаменовался скандалом. Зеленский демонстративно отказался от участия в мероприятиях форума «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом!», уступив места официальной украинской делегации людям, пережившим Холокост. Поступок Зеленского вызвал недоумение у организаторов мероприятия, которые позже заявили, что все, кто пережил эту страшную трагедию, безусловно, были приглашены, и всем им были отведены места. О том, кто подставил президента Украины, в материале ФАН.

Политтехнолог Владислав Рогимов, который помог Зеленскому одержать победу на президентских выборах 2019 года, считает, что поступок президента Украины с точки зрения международной дипломатии является большой ошибкой. Свою позицию пиарщик Зеленского объяснил в интервью колумнисту Федерального агентства новостей, эксперту комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогеру Вадиму Манукяну.

— Владислав, как вы отнеслись к демаршу, который устроил Владимир Зеленский и вся официальная украинская делегация в Израиле, отказавшись посетить форум памяти жертв Холокоста?

— По сути, с точки зрения международной дипломатии, это большая ошибка. И для Владимира Зеленского это, конечно, большой минус. Но я предполагаю, что это даже больше не его ошибка, а ошибка людей, которые его сейчас окружают, прежде всего службы протокола и спичрайтеров.

Это связано с тем, что после выборов практически больше нет той команды, которая ранее работала с Зеленским, и которая триумфально привела его к победе. Президенту в службе протокола просто не сказали, что и как правильнее было бы сделать в подобной ситуации. И работа спичрайтеров тоже организована из рук вон плохо. По сути, Зеленского, как я вижу, держат в информационном вакууме, и это большая проблема для Владимира Александровича.

Зеленскому надо было предложить организаторам и этих людей (переживших Холокост) тоже пригласить на форум, а не место им уступать. Уверен, организаторы непременно сделали бы это.

Хотя, не исключаю, что демарш Зеленского даже может быть таким своеобразным ответом на случай, который произошел в Киеве во время визита премьер-министра Израиля с супругой. Тогда первая леди Израиля возле трапа самолета выкинула на землю кусочек хлеба, который отщипнула от каравая.

Ну, и не стоит забывать, что Израиль не включил Зеленского в число тех, кто выступает на форуме. Украина является одной из трех стран, в которых в Холокосте пострадало больше всего людей, наряду с Белоруссией и Польшей. И только Украине не дали возможности выступить.

— Как вы считаете, скажется ли этот демарш на отношениях между Украиной и Израилем?

— Думаю, этот инцидент сгладится на дипломатическом уровне. Как сгладился и инцидент с караваем в аэропорту в Киеве.